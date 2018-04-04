Sağlık konferanslarında çocuk astım ve alerjisi konuşuldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) işbirliği ile düzenlenen sağlık konferanslarında bu hafta ‘Çocuk Astım ve Alerjisi’ konuşuldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve SAÜEAH işbirliği ile düzenlenen sağlık konferansları devam ediyor. ‘Çocuk Astım ve Alerjisi’ konulu konferansa konuşmacı olarak Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Karadağ katıldı. Orhangazi Kültür Merkezi‘nde gerçekleştirilen konferansta Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uzm. Dr. Aydın Sarı’nın yanı sıra çok sayıda vatandaş da yer aldı.

Nemli ortamlardan dolayı da alerjik durum ve astım ile karşılaşabildiğini söyleyen Prof. Dr. Bülent Karadağ, “İklim geçişi olunca solunum yolu enfeksiyonlarına maruz kalmamız açık oluyor. Nemli ortamlardan dolayı da alerjik durumlar ve astım ile karşılaşabiliyoruz. Günümüzde her on çocuktan birinde astım var. O kadar nadir görülebilen bir hastalık değil. Eğer astımınız varsa bu sizin için çok endişe edeceğiniz bir durum olmasın. Bu endişe doktorların da astım teşhisini söylemesine engel oluyor. Astım çocukluk çağında en çok rastlanan kronik bir hastalıktır. Astımın sıklığı arttıkça farkındalığı da artıyor. Eskiden çok ağır şikayetleri olmayana astım tanısı koyulmazdı. Şimdi ise farkındalık arttığı için tanımı daha hafif şikayetlerde bile koyulabiliyor” dedi.

Astım tanısı konulurken çok ayrıntılı tekniklere gerek olmadığını ve tanının doğru yapıldığı takdirde hastalığa tedavi yöntemlerini kullanmakta geç kalınmamış olunacağını belirten Karadağ, “Çocuklar bizim en önemli varlıklarımız. Hiçbir astımlı çocuğun üzerinde astım hastası olduğu yazmaz. Astım hastaları ile ilgili değişik şikayetlerle karşılaşabiliyoruz. Sadece öksürük olabiliyor veya bir yıl boyunca herhangi bir şikayeti olmayıp 5 gün boyunca ölümcül bir şekilde astım atağı geçirebiliyor. Astım tanısını koyarken çok ayrıntılı teknikler gerekmiyor. Eğer tanımı doğru yaparsak hastalığa uygun tedavi yöntemlerini kullanmakta geç kalmamış oluruz” diye konuştu.