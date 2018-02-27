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Sağlık konferanslarında konu MS Hastalığı

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.02.2018 12:29 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve SAÜEAH işbirliği ile düzenlenen sağlık konferanslarında bu hafta ‘MS Hasta Okulu’ konuşulacak.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) işbirliği ile düzenlenen sağlık konferansları devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve SAÜEAH işbirliği ile düzenlenen sağlık konferanslarında bu hafta ‘MS Hasta Okulu’ konuşulacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) işbirliği ile düzenlenen sağlık konferansları devam ediyor. Bu kapsamda ‘MS Hasta Okulu’ konulu konferans katılımcılar ile buluşacak. 28 Şubat Çarşamba günü, AKM’de gerçekleştirilecek programa Doç. Dr. Dilcan Kotan Dündar, Psikolog Gamze Öztürk ve Fizyoterapist Serdar Bal konuşmacı olarak katılacak. Yapılan açıklamada, “28 Şubat Çarşamba günü saat 14.00’da AKM’de gerçekleştirilecek ‘MS Hasta Okulu’ konulu konferansımıza tüm hemşehrilerimiz davetlidir” ifadelerine yer verildi.

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