Sağlık konferanslarında ’MS Hasta Okulu’ konuşuldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) işbirliği ile düzenlenen Sağlık Konferansları devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve SAÜEAH işbirliği ile düzenlenen sağlık konferanslarında bu hafta ‘MS Hasta Okulu’ konuşuldu. MS hastalığının fiziki ve psikolojik açıdan ele alındığı konferansa Doç. Dr. Dilcan Kotan Dündar, Psikolog Gamze Öztürk ve Fizyoterapist Serdar Bal konuşmacı olarak katıldı. AKM’de düzenlenen programa Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Uzm. Dr. Aydın Sarı, Büyükşehir Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Ayhan Ak, doktorlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Doç. Dr. Dilcan Kotan Dündar, “MS halk arasında çok fazla bilinen bir hastalık değil. MS, mutlaka düzenli kontrolleri yapılması gereken bir hastalıktır. MS, beyinde bulunan sinir dokularımızı saran bir zarın bünyesel bir nedenle erimeye başlamasıdır. Mevcut olan yağlı doku özelliği fazla olan Miyelin Dokusu’nun erimesi aslında onu koruyan sinir kütlesi tabakasının zarar görmesiyle iletişim kusurları meydana geliyor. İnsanı hayatının baharında yakalayan bir hastalıktır” dedi.

Psikolog Gamze Öztürk ise, “MS her ne kadar nörolojik bir hastalık olsa da psikolojik ve sosyal yönden insanı etkileyebiliyor. İnsanlar MS tanısını ilk aldıklarından itibaren psikolojik yönden çökmelerle karşılaşabilir. Kişi ikna olmayabilir, üzüntü, nefret, korku ve birçok nedenlerle karşılaşabilir. Belirsizliklerle dolu bir süreç olduğu için kişinin kafasında da çok fazla soru olabilir ve kişinin kendisine çok fazla kaygı yaşatabilir. Hayatı boyunca bu kronik hastalıkla beraber yaşayacak olan hasta için psikolojik sorunların baş göstermesi çok normal. Sosyal destek çok önemli. Her zaman hastaların sosyal ve psikolojik destekle onların güçlü olmasını sağlamalısınız” diye konuştu.

Fizyoterapist Serdar Bal’da, “MS’te erken tedavi ve geç tedavi birbirinden farklıdır. Hastalarda çok iyi değerlendirme yapmalı, onların iyi bir şekilde incelenmesi sağlanmalıdır. Rehabilitasyon tedavi için tanı konur konmaz başlanmalıdır. Amaç olarak hastanın hareket kabiliyetlerini düzeltmek ve iyileştirmek için rehabilitasyon önemlidir. Rehabilitasyonda uyarı olarak sıkı şeyler giyinmekten kaçınılması gerek. Egzersiz olarak germe egzersizi öğretiyoruz. Kasılmalara karşı gevşeme tekniklerini öğretiyoruz. Tedavi prensibi olarak egzersizler her zaman kişiye özel olmalı, değişikliklere adapte edilmeli, güçsüz kaslara aktif yardım, aktif ise dirençli yardım yapılmalı. Aşırı yorgunluktan ve sıcaktan kaçınılmalıdır” şeklinde konuştu.