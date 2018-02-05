Sağlık kurumları tek çatı altında toplandı

Mardin’in Midyat ilçesinde daha önce Kamu Hastaneler Birliği, Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlık Merkezi ve Halk Sağlığı Merkezi adı altında hizmet veren kurumlar Sağlık Bakanlığı çatısı altında birleşerek hizmet vermeye başladı.

Tüm sağlık kurumları tek çatı altında birleşti. Daha önce 4 kurum adı altında hizmet veren Kamu Hastaneler Birliği, Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlık Merkezi ve Halk Sağlığı Merkezi Sağlık Bakanlığı adı altında hizmet vermeye başladı. Kurumların birleşmesiyle personel ihtiyacı olan kurumların diğer kurumlardan artık personel görevlendirebileceği belirtildi. Kurumlar arasındaki görevlendirme ile şahısların birbirleriyle uyum içinde çalışabileceği ve aynı zamanda personellerin bütün kurumlara hakim olabilecekleri bildirildi.