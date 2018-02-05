HABER

Sağlık kurumları tek çatı altında toplandı

SAĞLIK HABERLERİ | 05.02.2018 12:00 | Son Güncelleme

Mardin’in Midyat ilçesinde daha önce Kamu Hastaneler Birliği, Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlık Merkezi ve Halk Sağlığı Merkezi adı altında hizmet veren kurumlar Sağlık Bakanlığı çatısı altında birleşerek hizmet vermeye başladı.Tüm sağlık kurumları tek çatı altında birleşti.

Mardin’in Midyat ilçesinde daha önce Kamu Hastaneler Birliği, Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlık Merkezi ve Halk Sağlığı Merkezi adı altında hizmet veren kurumlar Sağlık Bakanlığı çatısı altında birleşerek hizmet vermeye başladı.
Tüm sağlık kurumları tek çatı altında birleşti. Daha önce 4 kurum adı altında hizmet veren Kamu Hastaneler Birliği, Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlık Merkezi ve Halk Sağlığı Merkezi Sağlık Bakanlığı adı altında hizmet vermeye başladı. Kurumların birleşmesiyle personel ihtiyacı olan kurumların diğer kurumlardan artık personel görevlendirebileceği belirtildi. Kurumlar arasındaki görevlendirme ile şahısların birbirleriyle uyum içinde çalışabileceği ve aynı zamanda personellerin bütün kurumlara hakim olabilecekleri bildirildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Adnan Oktar’ın hocası konuştu

Adnan Oktar’ın hocası konuştu

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

II. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu: Erdoğan'ın başına gelenler, Abdülhamid'in tahttan indirildiği zamana benziyor

II. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu: Erdoğan'ın başına gelenler, Abdülhamid'in tahttan indirildiği zamana benziyor

Hollanda, Ankara Büyükelçisini geri çekti!

Hollanda, Ankara Büyükelçisini geri çekti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kanserden korkmayın, geç kalmaktan korkun

Kanserden korkmayın, geç kalmaktan korkun

Taban’dan Dünya Kanser Gününde KETEM’e ziyaret

Taban’dan Dünya Kanser Gününde KETEM’e ziyaret

Aksaray'da kanser farkındalığını artırmak için 'KETEM' durağı açıldı

Aksaray'da kanser farkındalığını artırmak için 'KETEM' durağı açıldı

Çanakkale’de yanık ünitesinde ilk operasyon yapıldı

Çanakkale’de yanık ünitesinde ilk operasyon yapıldı

Ezine Devlet Hastanesi’nde bir ilk

Ezine Devlet Hastanesi’nde bir ilk

Engelli çocuklarda ağız ve diş sağlığı erteleniyor!

Engelli çocuklarda ağız ve diş sağlığı erteleniyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.