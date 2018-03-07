Sağlık Müdürlüğü’nden elektrik kesintisi açıklaması

Düzce Sağlık İl Müdürlüğü Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili olarak açıklama yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "6 Mart 2018 günü saat 19.50’de sağlık tesisimizde elektrik kesintisi olmuştur. Jeneratörlerin devreye girmemesi üzerine hemen hastanemiz teknik ekibi gerekli kontrolleri ve müdahalesini yapmış ancak sorun ivedilikle giderilmeyince anlaşmalı jeneratör bakım firması ve elektrik kompanzasyon bakım onarım firmasının ekipleri de bilgilendirilerek ilk 15 dakika içinde olay yerine intikal ederek müdahale etmeleri sağlanmıştır. Bu esnada nöbetçi idari memur hastane idarecilerine ve gerekli tüm ekiplere telefonla ulaşıp herkesin ilk yarım saat içinde olay yerinde olması sağlanmıştır, bunların dışında AFAD, 112 ve dışarıdan başka teknik ekipler de çağrılmıştır. Yapılan tüm girişimlere rağmen binaya 2 saat boyunca elektrik verilememiştir. Tüm bu olayların yaşandığı esnada hastanemiz özellikli birimlerine ups sistemimiz sayesine elektrik verilmiştir. Ancak arızanın uzaması ve oluşabilecek aksaklıklara tedbir amacıyla yoğun bakım hastalarından 2 tanesi Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesine ve 1 tanesi özel bir hastaneye sevk edilmiştir. Saat 21.50’de şehir şebekesinden direk enerji alınarak binaya verilmiştir. Bu saatten itibaren hastanemiz normal işleyişine devam etmeye başlamıştır. Bu süreçte elektrik kesintisine bağlı herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Hastanemizin elektrik arızasının giderilmesinin ardından başka hastanelere nakledilen hastalarımız sorunsuz bir şekilde kabulü gerçekleştirilmiştir’’ denildi.