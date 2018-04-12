Sağlık Müdürlüğüne BİMER eğitimi verildi

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü BİMER Koordinatörlüğü tarafından Sağlık Müdürlüğü BİMER kullanıcılarına yönelik eğitim verildi.

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen eğitime İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Erdoğan Öz, Sağlık Hizmetleri Başkan Yrd. Dr. Aziz Gür, Halk Sağlığı Başkan Yrd. Dr. Osman Küçükkelepçe, İl Ambulans Başhekimi Dr. Ziya Gül, Adıyaman Valiliği BİMER Genel Koordinatörü Ayhan Yılmaz, Sağlık Müdürlüğü BİMER Koordinatörü Gaffari Akkuş, ilçe sağlık müdürleri, hastane başhekimleri, şube müdürleri ve BİMER kullanıcıları katıldı.

BİMER eğitim toplantısında İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr.Erdoğan Öz yaptığı açılış konuşmasında, 2006/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yürürlüğe giren ve bir halkla ilişkiler uygulaması olan Başbakanlık İletişim Merkezinin önemine işaret etti.

Konuşmanın ardından eğitime geçildi. Valilik BİMER Genel Koordinatörü Ayhan Yılmaz ve Sağlık Müdürlüğü BİMER Koordinatörü Gaffari Akkuş tarafından eğitim verildi.

BİMER Kurum Ağaç Yapısı yeniden güncellendiğinden dolayı, sistemin tanıtılması, sistemde oluşabilecek aksaklıkların giderilmesi ve sistemin teknik kullanımına yönelik, karşılaşılan sorunlar karşısında başvuru işlemlerinin demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin yapılacak en hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırılması konuları anlatıldı.