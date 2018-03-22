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Sağlık Müdürü Bilge’nin ATT Günü mesajı

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.03.2018 13:18 | Son Güncelleme

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç.

Sağlık Müdürü Bilge’nin ATT Günü mesajı

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, 22 Mart Acil Tıp Teknisyen (ATT) Günü münasebetiyle bir mesaj yayımlandı.
İl Müdürü Bilge yayımladığı mesajında, ATT’lerin önemine değinerek, “ATT’ler de diğer sağlık çalışanları gibi özverili, mesleğine değer veren çalışanlar olarak hizmet kalitesi ve güvenliği yükseltilmiş bir sistemde çalışmayı hak etmektedir” ifadelerini kullandı.
Yöneticiler olarak çalışanlarına kaliteli ve nitelikli araç ve gereçleri sunmakla görevli olduklarını belirten Bilge, “Mesleki gelişimlerini artırabilecek hizmet içi eğitim ve alanlar oluşturmak konusunda elimizden gelenin en iyisini yapmayı misyon edindik. Toplumdaki birey ya da bireylerin, bedenen veya ruhen, kazaya uğraması veya hastalanması halinde, tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle ilk yardım ve acil bakım hizmetlerini uygulayan, hasta, yaralı ya da kazazedenin sağlık merkezlerine ulaştırılmasını sağlayan Acil Tıp Teknisyenliği mesleği Acil Sağlık Hizmetleri’nin sunulmasında önemli bir yere ve konuma sahiptir. Günümüzde sunulan ambulans hizmetlerinde, her gün birçok insana olay yerinde acil müdahaleler yapılmakta; uygun şartlarda ve en kısa zamanda, ihtiyacı olanların acil tedavi imkânına sahip hastane acil servislere transferi sağlanmaktadır. İnsan yaşamı açısından böylesine önemli bu hizmetin kaliteli bir şekilde sunulmasında mesleki yeterliliğe sahip, eğitimli, kaliteli hizmet sunan, iyi yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Herhangi bir yerde bir ambulans siren sesi duyduğumuzda; o anda, ambulansta bulunan ve acı çeken hasta ya da yaralıların acılarını dindirmek için tüm ekiple birlikte emek veren ATT’lere en içten şükranlarımı sunuyor, mesleki başarılarının devamını diliyorum” diye belirtti.

Sağlık Müdürü Bilge’nin ATT Günü mesajı

Sağlık Müdürü Bilge’nin ATT Günü mesajı

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