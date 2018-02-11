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Sağlık Müdürü Ergüney’den Dilovası Devlet Hastanesi’nde hastaların mağdur edildiği iddialarına sert tepki:

SAĞLIK HABERLERİ | 11.02.2018 13:37 | Son Güncelleme

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Opr.

Sağlık Müdürü Ergüney’den Dilovası Devlet Hastanesi’nde hastaların mağdur edildiği iddialarına sert tepki:

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Şenol Ergüney, Dilovası Devlet Hastanesi’nde 2 doktor olduğu ve hastaların mağdur edildiği iddialarına tepki göstererek, “Basında yer aldığı şekliyle 2 hekimin hizmet verdiği, hastaların mağdur olduğu iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.
Kocaeli İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Şenol Ergüney, basında yer alan Dilovası Devlet Hastanesi’nde 2 doktor olduğu ve hastaların mağdur edildiği iddialarına yanıt verdi. Dilovası Devlet Hastanesi ile ilgili iddiaları yalanlayan Opr. Dr. Şenol Ergüney, hastanede herhangi bir aksamanın olmadığı, hastanenin Türkiye ortalamasının üzerinde modern standartlara sahip olduğunu söyledi. 25 yataklı D grubunda yer alan Dilovası Devlet Hastanesi’nde kadrolu olarak 1 dahiliye uzmanı, 1 kadın doğum uzmanı, 3 diş hekimi, acil serviste 8 pratisyen hekimin çalıştığını ifade eden Ergüney, “Çocuk Uzmanının tayini çıkması sebebiyle bu branşta İl Sağlık Müdürlüğü tarafından geçici görevlendirilen hekimler hizmet vermektedir. Genel Cerrahi hastalarına başhekim Op. Dr. Ömer Naci Yılmaz tarafından poliklinik, konsültasyon ve ameliyat hizmeti verilmektedir. D Grubu olan hastanemizde acil servis ve poliklinik hizmetlerinde basında yer aldığı şekliyle herhangi bir eksiklik ya da aksama yoktur” dedi.
Hastaların mağdur olduğu iddialarının kesinlikle gerçeği yansıtmadığını belirten Kocaeli İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Şenol Ergüney, “Bulunduğu D grubunda ulusal bazda değerlendirildiğinde Dilovası Devlet Hastanesi, fiziki şartları, donanımı, ameliyathane, yoğun bakım, diyaliz, SDL doğum odaları ile Türkiye ortalamasının üzerinde modern standartlarda hizmet veren bir hastanedir. Tabii ki bu hastanemizi daha da geliştirmek için birçok çalışmalar yapılmaktadır, ancak basında yer aldığı şekliyle 2 hekimin hizmet verdiği, hastaların mağdur olduğu iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır” diye konuştu.

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