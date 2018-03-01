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Sağlık Müdürü Erol, Hastanede incelemelerde bulundu

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.03.2018 12:57 | Son Güncelleme

İl Sağlık Müdürü Dr.

Sağlık Müdürü Erol, Hastanede incelemelerde bulundu

İl Sağlık Müdürü Dr. Alpaslan Erol, Iğdır Devlet Hastanesinde incelemeler yaparak Başhekim Op. Dr. Raşit İlhan’dan bilgi aldı.
Yeni kurulacak Çocuk Acil birimini gezen İl Sağlık Müdürü Dr. Alpaslan Erol, Çocuk Acil Ünitesinin önemine değinerek gerekli çalışmaların ivedilikle yapılmasını belirtti. Erol, “Iğdır halkı bizden hizmet bekliyor. Iğdır’ın özlem duyduğu sağlık hizmetine kavuşması için her tür tedbiri almak, işleri hızlandırmak boynumuzun borcudur. Hedefimiz en iyi ve en kaliteli hizmeti halkımıza sunmaktır. Biz yenilikçi bir ekibiz. Çalışma ve denetimlerimiz hız kesmeden devam edecektir” dedi.
Başhekimlikte İdari Amirlerle bir süre toplantı yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Alpaslan Erol daha sonra Hastaneden ayrıldı.

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