Sağlık Müdürü Hirik, hekimlerin eczacılardan beklentilerini anlattı

Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından organize edilen, Kariyer Günleri etkinliği çerçevesinde “ Hekimlerin Eczacılardan Beklentileri” konulu sempozyum düzenlendi.

Düzenlenen sempozyuma konuşmacı olarak, Erzincan İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Erkan Hirik katıldı.

Erzincan Üniversitesi toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya İl Sağlık Müdürü Yrd.Doç. Dr. Erkan Hirik, Kamu Hastaneleri Başkanı Uzm. Dr. Babürşah Taşlı Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Gümüşel, 13. Bölge Erzurum Eczacı Odası Erzincan İl Temsilcisi Burak Sarıkaya ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Düzenlenen sempozyumda İl Müdürü Yrd.Doç. Dr. Erkan Hirik öğrencilere yönelik hekimlerin eczacılardan beklentilerini anlattı.

Son olarak Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Gümüşel katılımlarından dolayı İl Müdürü Yrd.Doç.Dr. Erkan Hirik’e teşekkür ederek Çiçek takdim etti.