Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, “Aşılar yapılmazsa aşı ile önlenebilir hastalıkların sıklığı artar” dedi.

24-30 Nisan Dünya Aşı Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada aşıların zamanında ve uygun aralıklarla uygulanması çok önemli olduğunu belirten Sağlık Müdürü Nergiz, “Aşılanarak bağışık hale gelmiş bireylerin oluşturduğu toplumlar, hastalıkların yayılmasına karşı direnç gösterirler. Bu yolla henüz aşılanmamış, aşılanmaya engel oluşturan bir hastalığı olanlar da korunmuş olur. Aşı takviminde belirtilen aralıklara göre aşıları tamamlanamamış çocuklarda önceki aşı dozlarının tekrar yapılmasına gerek yoktur. Aradan uzun bir süre geçmiş olsa bile, aşılamaya bırakılan yerden devam edilir, eksik aşılı çocuk belirlendiğinde, yaşına uygun olarak aşıları tamamlanır” diye konuştu.

Bu yılki Dünya Aşı Haftası’nın amacının aşı ile önlenebilir hastalıkların ve bu hastalıklardan kaynaklanan sakatlık ve ölümlerin engellenmesi olduğunu belirttiği Ulusal Genişletilmiş Bağışıklama Programı hedeflerine ulaşılması olduğunu vurgulayan Dr. Nergiz, “Bu program kapsamında, boğmaca, difteri, tetanoz, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, verem, çocuk felci, hepatit B, hepatit A, suçiçeği, Hemofilus influenza tip B’ye bağlı menenjit gibi hastalıklar ile streptokokus pnömoniyaya bağlı zatürre gibi invaziv pnömokokal hastalıkların ve bu hastalıklardan kaynaklanan bebek ve çocuk ölümlerinin ve sakatlıkların engellenmesi hedeflenmektedir” şeklinde konuştu.

Aşıların yapılmadığı takdirde aşı ile önlenebilir hastalıkların sıklığının artacağına dikkat çeken Nergiz, şunları söyledi: “Aşılanarak bağışık hale gelmiş bireylerin oluşturduğu toplumlar, hastalıkların yayılmasına karşı direnç gösterirler. Bu yolla henüz aşılanmamış, aşılanmaya engel oluşturan bir hastalığı olanlar da korunmuş olur. Aşılar son derece güvenilir biyolojik ürünlerdir. Aşı sonrası hafif yan etkiler genellikle hafif ateş, aşı uygulanan bölgede kızarıklık, şişlik, ağrı gibi bölgesel reaksiyonlardır. Çok nadir olarak ciddi yan etkilerde görülebilir. Aşı uygulamaları, Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezlerinde ve hastanelerde yapılmaktadır. Aşı takviminde yer alan aşılar çocukluk yaş grubu ve risk gruplarında yer alan kişilere Sağlık Bakanlığı kurum ve kuruluşlarında ücretsiz olarak uygulanmaktadır."