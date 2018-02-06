Sağlık Müdürü Yavuz, Diş Merkezini inceledi

Mardin Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz, Kızıltepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini inceledi.

Mardin Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz, Kızıltepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini ziyaret ederek, Merkezin Başhekimliğine atanan Dt. Davut Tacar ve İdari-Mali İşler Müdürlüğüne atanan Necati Özçelik ile bir araya geldi. Merkezi de gezen Yavuz, ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Yavuz, vatandaşların eksiksiz sağlık hizmeti alabilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ve çaba sarf etmeyi sürdüreceklerini belirtti.