HABER

Sağlık personeline ’Temel Modül’ eğitimi

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.02.2018 15:11 | Son Güncelleme

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, acil sağlık hizmetlerinde çalışan 11 personele “Temel Modül" eğitimi verildiği bildirildi.Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından il genelinde Acil Sağlık Hizmetleri sunumunda görev yapan 11 Hemşire, Tekniker ve Teknisyenlere yönelik “Temel Modül" eğitimi düzenledi.Eğitimde, haberleşme, olay yeri yönetimi, triaj, acil olgu yönetimi, temel yaşam desteği, solunum yetmezliğine yaklaşım, havayolunun açılması ve ventilasyonun sağlanması, travmalı hastaya yaklaşım, temel EGK ve ritim tanıma, periarrest pitimlerin yönetimi, arrest ritimlerin yönetimi ve şoklu hastaya yaklaşım ve damar yolunun açılması konu başlıkları kapsamında verilen bilgiler vakıa uygulamalarıyla pekiştirildi.

Sağlık personeline ’Temel Modül’ eğitimi

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, acil sağlık hizmetlerinde çalışan 11 personele “Temel Modül" eğitimi verildiği bildirildi.
Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından il genelinde Acil Sağlık Hizmetleri sunumunda görev yapan 11 Hemşire, Tekniker ve Teknisyenlere yönelik “Temel Modül" eğitimi düzenledi.
Eğitimde, haberleşme, olay yeri yönetimi, triaj, acil olgu yönetimi, temel yaşam desteği, solunum yetmezliğine yaklaşım, havayolunun açılması ve ventilasyonun sağlanması, travmalı hastaya yaklaşım, temel EGK ve ritim tanıma, periarrest pitimlerin yönetimi, arrest ritimlerin yönetimi ve şoklu hastaya yaklaşım ve damar yolunun açılması konu başlıkları kapsamında verilen bilgiler vakıa uygulamalarıyla pekiştirildi. Eğitim sonunda başarılı olan kursiyerler katılım belgesi verildi.

Sağlık personeline ’Temel Modül’ eğitimi

Sağlık personeline ’Temel Modül’ eğitimi

Sağlık personeline ’Temel Modül’ eğitimi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu: Hangi şerefsizler terörist diye hapse attı?

Kılıçdaroğlu: Hangi şerefsizler terörist diye hapse attı?

NATO'dan çok kritik Türkiye açıklaması

NATO'dan çok kritik Türkiye açıklaması

'Polis memuru karakolda taciz etti'... 29 yıl hapsi istendi

'Polis memuru karakolda taciz etti'... 29 yıl hapsi istendi

İlker Başbuğ'un sözlerine Erdoğan'dan tepki: Yazıklar olsun, gereken cevabı alacak

İlker Başbuğ'un sözlerine Erdoğan'dan tepki: Yazıklar olsun, gereken cevabı alacak

12 yaşında seks ve porno bağımlısı oldu

12 yaşında seks ve porno bağımlısı oldu

Yetki belgesi olmayan ikinci el araç satamayacak

Yetki belgesi olmayan ikinci el araç satamayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Migren tedavi edilebilir bir hastalık

Migren tedavi edilebilir bir hastalık

Epilepsi ve Yaşam Semineri düzenlendi

Epilepsi ve Yaşam Semineri düzenlendi

Sınav kaygısı bu hale getirmişti! Vücudu yanan genç kızdan iyi haber

Sınav kaygısı bu hale getirmişti! Vücudu yanan genç kızdan iyi haber

“Yenidoğan Canlandırma Programı” kapsamında yılın ilk eğitimi başladı

“Yenidoğan Canlandırma Programı” kapsamında yılın ilk eğitimi başladı

Hayat Hastanesi’nden istihdama destek

Hayat Hastanesi’nden istihdama destek

Aile hekimlerine ‘Temel ve İleri Yaşam’ semineri

Aile hekimlerine ‘Temel ve İleri Yaşam’ semineri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.