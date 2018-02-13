Sağlık personeline ’Temel Modül’ eğitimi

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, acil sağlık hizmetlerinde çalışan 11 personele “Temel Modül" eğitimi verildiği bildirildi.
Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından il genelinde Acil Sağlık Hizmetleri sunumunda görev yapan 11 Hemşire, Tekniker ve Teknisyenlere yönelik “Temel Modül" eğitimi düzenledi.
Eğitimde, haberleşme, olay yeri yönetimi, triaj, acil olgu yönetimi, temel yaşam desteği, solunum yetmezliğine yaklaşım, havayolunun açılması ve ventilasyonun sağlanması, travmalı hastaya yaklaşım, temel EGK ve ritim tanıma, periarrest pitimlerin yönetimi, arrest ritimlerin yönetimi ve şoklu hastaya yaklaşım ve damar yolunun açılması konu başlıkları kapsamında verilen bilgiler vakıa uygulamalarıyla pekiştirildi. Eğitim sonunda başarılı olan kursiyerler katılım belgesi verildi.
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