Sağlık personellerine ‘etkili iletişim, diksiyon ve beden dili’ eğitimi verildi

Rize Sağlık Müdürlüğünce öncelikli eğitim hemşirelerine yönelik ‘etkili iletişim, diksiyon ve beden dili’ eğitimi düzenlendi.

Rize Devlet Hastanesi eğitim salonunda Halk Eğitim Müdürlüğü’nde görevli iletişim ve diksiyon eğitimcisi uzmanı Şule Kurt tarafından verilen eğitime Eğitim Birim Sorumlusu Şube Müdürü Habibe Erdoğan, Basın ve Halkla İlişkiler Birim Sorumlusu Uzman Salih Yıldırım ile eğitim hemşireleri katıldı.

Verilen eğitim hakkında bilgi veren Kurt, "Dersimiz tamamıyla değişime, gelişime yöneliktir. En başta nefes egzersizine değiniyoruz. Bu bizim için önemli bir husustur. Telaffuzlar, nefes egzersizleri, dil-çene-dudak egzersizleri, vurgu ve tonlama çalışmaları, hitap çalışmaları, duygu çalışmaları, şiir okuma çalışmaları gibi konulara değiniyoruz” dedi.

"Bu çalışmalar, bizim en küçük toplum karşısında bile konuşamama, duygularımızı ifade edememe durumumuzu aşmamızı sağlayacak" diyen Kurt, “Yeter ki biz bu gelişime açık olalım, yeter ki biz kendimize inanıp, kendimize güvenelim” ifadelerini kullandı.