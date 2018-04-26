Sağlık seminerlerinin bu haftaki konusu “Parkinson hastalığı”

Van merkez İpekyolu Belediyesi’nin sağlıklı nesiller ve bireyler yetiştirmek amacıyla düzenlediği seminerlerde “Parkinson hastalığı” ele alındı.

İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen ve Berivan Kültür-Sanat Merkezi’ de Dr. Aşir Seven tarafından verilen seminerde “Parkinson hastalığı nedir, belirtileri nelerdir, ortalama kaç yaşlarında görülür, tedavisi nedir ” konularında açıklayıcı bilgiler verildi. Ayrıca katılımcılara düzenli olarak sağlık kuruluşlarına giderek sağlık kontrolü yaptırmaları ve uzmanlardan danışmanlık hizmeti almaları önerildi.



