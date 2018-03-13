Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlarken, 550 bin sağlık çalışanının yıpranma payı ve döner sermaye ile ilgili büyük bir beklenti içinde olduğunu söyledi.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, Türkiye’de hizmet veren 550 bin sağlık çalışanının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. 14 Mart’ın bayram olarak kutlanmasının sağlık çalışanlarının bazı haklara kavuşmaları halinde gerçekleşeceğini belirten Kuluöztürk, hükümetin gündemde olan torba yasa ile hakkaniyetli ve ihtiyaca cevap veren düzenlemeler yapmasının önemine işaret etti.
Sağlık hizmetlerinde reformlar yapıldığını, şehir hastaneleri ile son teknoloji cihazların sağlık çalışanlarının ve halkın hizmetine sunulduğunu belirten Kuluöztürk, sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümünün de bir o kadar hassas bir konu olduğunu dile getirdi.
"Sağlık çalışanları dönüşümün merkezinde yer almalı"
"Sağlıkta dönüşümün birinci aşaması başarıyla tamamlandı, sırada ikinci aşama var. Sağlık çalışanları bu dönüşümün merkezinde yer almalıdır" diyen Kuluöztürk, torba yasa taslağında belirtilen tüm sağlık çalışanlarına yıpranma payı, ek ödemelerin emeklilik maaşına yansıması, hastanelerdeki çalışma şartlarının iyileştirilmesi, her hastaneye kreş zorunluluğu ve özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin bir an evvel yürürlüğe girmesini heyecanla beklediklerini söyledi.
"Somut adımlar bekliyoruz"
Sağlık çalışanlarının yıpranma payı ile ilgili uzun süredir bir bekleyiş içinde olduklarını hatırlatan Kuluöztürk, "4 yıldır sağlık çalışanlarımız müjde bekliyor. Taslakta düşünülen 4 yılda 1 yıpranma payının 5 yılda 1 yıl yıpranma payı olmasını talep ediyoruz. Sadece nöbet tutan sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmesini asla kabul edemeyiz. Cumhurbaşkanımızın yıpranma payı ile ilgili ‘bu işi bitirin’ talimatını hatırlıyoruz. Somut adımlar bekliyoruz. Nasıl ki röntgende çalışanlar radyasyon nedeniyle yıpranma payı alıyorsa ameliyathanelerde görev alan sağlık çalışanları da bu haktan yararlanabilmelidir" dedi.
Sağlık Sen Genel Merkezi nezlinde Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne döner sermaye paylarının arttırılması ile ilgili başvuruda bulunduklarını söyleyen Kuluöztürk sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sistemde yaşanan yanlış uygulamaları maddeler halinde belirterek; sağlık tesisi puan ortalamasından faydalandırmadaki yanlışlıkları, yüzde 20 ek puanın yersiz uygulanmasını ve inceleme heyetlerinin yaptığı çalışmaların puan ortalamasına etkilerini vurguladık. Son olarak dağıtılabilir döner sermaye miktarının artırılması için sendikamızın Danıştay’da kazandığı Hazine Hissesi davası ile Hazine Hissesinin yüzde 1’e düşürülmesi kararının ivedilikle uygulanmasını belirttik."
Öte yandan Zeytin Dalı Operasyonu’nda görev alan sağlık çalışanlarının vatanına ve milletine hizmet aşkıyla bölgede büyük bir emek sarf ettiğinin de altını çizen Sağlık Sen Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, bu vesile ile tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nın hayırlara vesile olmasını temenni etti.
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