Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlarken, 550 bin sağlık çalışanının yıpranma payı ve döner sermaye ile ilgili büyük bir beklenti içinde olduğunu söyledi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, Türkiye’de hizmet veren 550 bin sağlık çalışanının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. 14 Mart’ın bayram olarak kutlanmasının sağlık çalışanlarının bazı haklara kavuşmaları halinde gerçekleşeceğini belirten Kuluöztürk, hükümetin gündemde olan torba yasa ile hakkaniyetli ve ihtiyaca cevap veren düzenlemeler yapmasının önemine işaret etti.

Sağlık hizmetlerinde reformlar yapıldığını, şehir hastaneleri ile son teknoloji cihazların sağlık çalışanlarının ve halkın hizmetine sunulduğunu belirten Kuluöztürk, sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümünün de bir o kadar hassas bir konu olduğunu dile getirdi.

"Sağlık çalışanları dönüşümün merkezinde yer almalı"

"Sağlıkta dönüşümün birinci aşaması başarıyla tamamlandı, sırada ikinci aşama var. Sağlık çalışanları bu dönüşümün merkezinde yer almalıdır" diyen Kuluöztürk, torba yasa taslağında belirtilen tüm sağlık çalışanlarına yıpranma payı, ek ödemelerin emeklilik maaşına yansıması, hastanelerdeki çalışma şartlarının iyileştirilmesi, her hastaneye kreş zorunluluğu ve özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin bir an evvel yürürlüğe girmesini heyecanla beklediklerini söyledi.