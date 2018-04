Sağlık-Sen Genel Başkan Vekili Semih Durmuş "Afrin Harekatı için savaşa hayır barış hemen şimdi diyen grup yeniden kazandı" dedi.

Durmuş, Bartın Sağlık Sen İl Teşkilatını, Bartın Valisi Nusret Dirim ile İl Sağlık Müdürü Dursun Koç’u ziyaret etmek için kente geldi. Basın mensupları ile öğle yemeğinde bir araya gelen Durmuş birlik beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek "Ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçmektedir. İçerideki ve dışarıdaki şer cephesi ittifak etmiş ve her cepheden saldırmaktadırlar. Söz konusu vatanın ve milletin bekasıdır. Buna inanmış olan insanların birbirinden farklı bir duruş sergilememesi gerekir. Birliğe ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bu nedenle her bir bireyin tercihi çok önemlidir. Yüzde 50 oy + 1 ile gerçek bir değer kazanmaktadır. Biz insana değer veren bir sendikayız. Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan sendikal mücadeleyi ‘Türkiye’nin geleceğini yeniden inşa edecek erdemliler hareketi’ olarak tanımlamıştır. Dolayısıyla biz merkeze ülkeyi alırız, ülkenin merkezine de insanı koyarız. Dün yapılan uyarılar aynı amaca hizmet ediyordu. Bugünkü tavrımızda aynı amaca hizmet edecektir. İstanbul Tabip Odası seçimlerinde gördük. Demokratik katılım grubu kazandı. Afrin Harekatı için, biz hekimler uyarıyoruz, savaşa hayır barış hemen şimdi diyen grup yeniden kazandı. Bu sözlerin hedefi kim? Türkiye Cumhuriyeti Devleti mi, yoksa emperyalist devletler mi? Hedefin adresi bellidir. Elbette Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. Bu nedenle millet hekimleri göreve çağırmıştır. Devletine ve iradene sahip çık demiştir. Ancak ortaya konulan gayretler sonuç vermemiş" dedi.