Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş: 550 bin sağlık çalışanın tamamı yıpranma payından faydalanmalı

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - MEMUR-Sen Başkanvekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, sağlık çalışanlarına yönelik yıpranma payına ilişkin, "Şu anki haliyle yaklaşık 350 bin sağlık çalışanını ilgilendiren bir şekilde meclise geldiğini görüyoruz. Sağlık bir ekip işidir. 550 bin sağlık çalışanın tamamı yıpranma payından faydalanmalıdır talebimiz. Yıpranma payı 6 yıla bir değil 5 yıla bir olarak tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde düzenlemesi yapılsın geçmişe yönelik olarak verilsin noktasındaki talebimizi buradan bir kez daha yeniliyoruz" dedi.

Memur-Sen Başkanvekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Sağlık çalışanlarına yönelik yıpranma payına ilişkin Memiş, "4 yıl hantal bürokrasinin engeline takılan yıpranma payı Türkiye'nin yeni döneminde artık bürokratik engelin olmadığı denildiği yeni Türkiye döneminde ilk meclise gelen kanun teklifi arasında yer almaktadır. Bu yeni dönemin ne kadar hızlı hareket ettiğinin bir göstergesidir. Şu anki haliyle yaklaşık 350 bin sağlık çalışanını ilgilendiren bir şekilde meclise geldiğini görüyoruz. Sağlık bir ekip işidir. 550 bin sağlık çalışanın tamamı yıpranma payından faydalanmalıdır talebimiz. Tüm çalışanların yıpranma payı alması gerektiği konusunda ortaya koyacağımız raporlar ile kendilerine sunacağız tüm çalışanlara yansıması için mücadelemizi vereceğiz" diye konuştu.