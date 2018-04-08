Sağlık-Sen, sağlık okuryazarlığının ve sağlığın geliştirilmesini önemsiyor

Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa İrğat bir açıklama yaparak, 7-13 Nisan Sağlık Haftası’nı kutladı. İrğat sendika olarak sağlık okuryazarlığının ve sağlığın geliştirilmesini önemsediklerini belirtti.

Sağlık Haftası dolayısıyla bir açıklama yapan Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa İrğat, insan sağlığı ve insanı maddi manevi etkileyen çevre faktörlerinin düzenlenmesi, sağlıklı yaşam hakkının korunması, insan sağlığının önemi ve bu konuda bilincin artırılması amacı ile Birleşmiş Milletlere üye ülkelerde ve ülkemizde 7-13 Nisan tarihlerinin, Dünya Sağlık Haftası olarak kutlandığını belirtti.

Sağlıklı yaşamın her insanın doğumuyla birlikte elde ettiği insanlık olduğunu kaydeden İrğat, “Sağlık Haftasının amacı; toplumun ihtiyaçları doğrultusunda, sağlıkla ilgili bilgilerin geniş kitlelere ulaştırılması, koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, bireylerin sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmeleridir. Sağlıklı yaşam, her insanın doğumuyla birlikte elde ettiği bir insanlık hakkıdır. Sağlık kavramı hayatımızda hiçbir kavramla değiştirilemez ve ölçülemez. Toplumun en küçük yapı taşı olan bireyin sağlıklı olması, toplumların da sağlıklı olmasını sağlar. Sağlıklı yaşam için hijyen, temiz ve sağlıklı çevre, dengeli beslenme, spor ve egzersiz, düzenli yaşam ve uyku, mutlu aile yaşantısı, mutlu çalışma ortamı, stresle başa çıkma, zaman yönetimi, sigara ve alkolden uzak durmanın sağlıklı bir yaşam için önemi büyüktür. Halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda, koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, bireylerin sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmeleri, sağlığın geliştirilmesi ve teşviki ile hastalanmadan gerekli tedbirlerin alınması için görevleri başında olan sağlık çalışanı arkadaşlarımıza başarılar diler; halkımızın sağlığına gerekli önemi göstermelerini temenni ederim" dedi.