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Sağlık Sen Şubesinden Ebeler Haftası Ziyareti

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.04.2018 13:29 | Son Güncelleme

Sağlık Sen Kayseri Şubesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ebeler Haftası nedeniyle Kadın Doğum Kliniğinde çalışan ebeleri ziyaret etti.Ziyaret hakkında bilgi veren Sağlık Sen Kayseri Şube Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Sadece doğumun ilk anında değil; doğum öncesinde ve sonrasında da anne ve bebeğin sağlığı için özveriyle çalışan, anne-bebek ölümlerinin azalmasında büyük bir rol üstlenen, eşref-i mahlukat; yani yaratılmışların en şereflisi olan insanın alem-i ervahtan ahirete uzanan yolculuğunun dünya menziline sağlıkla, sıhhatle gelmesine vesile olan çalışkan, cefakar ve özveri ile çalışan ebelerimizin “Ebeler Haftasını” kutluyoruz" dedi.Doğan, "Kayseri Sağlık-Sen olarak her zaman ve her şartta sağlık çalışanlarımızın yanında yer aldık ve almaya da devam ediyoruz.

Sağlık Sen Şubesinden Ebeler Haftası Ziyareti

Sağlık Sen Kayseri Şubesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ebeler Haftası nedeniyle Kadın Doğum Kliniğinde çalışan ebeleri ziyaret etti.
Ziyaret hakkında bilgi veren Sağlık Sen Kayseri Şube Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Sadece doğumun ilk anında değil; doğum öncesinde ve sonrasında da anne ve bebeğin sağlığı için özveriyle çalışan, anne-bebek ölümlerinin azalmasında büyük bir rol üstlenen, eşref-i mahlukat; yani yaratılmışların en şereflisi olan insanın alem-i ervahtan ahirete uzanan yolculuğunun dünya menziline sağlıkla, sıhhatle gelmesine vesile olan çalışkan, cefakar ve özveri ile çalışan ebelerimizin “Ebeler Haftasını” kutluyoruz" dedi.
Doğan, "Kayseri Sağlık-Sen olarak her zaman ve her şartta sağlık çalışanlarımızın yanında yer aldık ve almaya da devam ediyoruz. “21-28 Nisan Ebeler Haftası” münasebetiyle; Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniğimizde görev yapan Ebelerimizi ziyaret ederek çalışmalarından dolayı teşekkürlerimizi ilettik, bu özel günlerini çiçeklerle kutladık.
Bu vesile ile gerek Doğumevlerinde, gerekse sahada 1. Basamakta en ücra köylerimizde gece gündüz demeden, tarihin bilinen en eski ve kutsal olan mesleğini icra eden ebelerimize şükranlarımızı sunar, tüm ebelerimizin “Ebeler Haftası’nı kutlarım" ifadesinde bulundu.

Sağlık Sen Şubesinden Ebeler Haftası Ziyareti

Sağlık Sen Şubesinden Ebeler Haftası Ziyareti

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