Sağlık Sen’den ATT’lere pastalı kutlama

Sağlık Sen Antalya Şubesi, Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Haftasını personelle pasta keserek kutladı.

Memur Sen’e bağlı Sağlık Sen’in Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, Başkan Yardımcıları Bekir Çavuşoğlu, Ayfer Ay, Hasan Basri Bozkurt ve sendika temsilcileri Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (ATT) Haftası dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliği ve 112 Komuta Kontrol Merkezi’nde ve 20 adet 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda pastalı kutlama gerçekleştirerek personele moral verdi.

Başhekimlik binasında İl Ambulans Servisi Başhekimi Uz.Dr.Adil Gökmen ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr.Yusuf Günay ile bir süre görüşen Şube Başkanı Kuluöztürk, ardından 112 Komuta Kontrol Merkezi’nde İl Ambulans Servisi Başhekim Yardımcısı Uz.Dr.Münevver Kurt ve çalışanlarla biraraya geldi. İnsan hayatının kurtarılmasında büyük payı olan cefakar 112 çalışanlarına başarı dileklerinde bulunan Başkan Kuluöztürk, Sağlık Sen’in çalışanların haklarının korunması hususunda her daim arkasında olduğunu belirtti.

"Özel haftalarını kutluyorum"

Kuluöztürk, “ İlk yardımın en kısa sürede ve en etkin şekilde yapılması, kurtarılacak hayat sayısını da arttırır. Dolayısıyla mevcut durumun daha kötüye gitmesini önleyerek, kişinin hayatta kalmasını amaçlayan ve hastaların hastaneye ulaşana kadarki sürede sağlıklarını ve güvenliklerini sağlayan ATT’lerin hayatımızdaki önemi çok büyüktür. Acil sağlık hizmeti sunumunda büyük fedakarlıklarla çalışan, yaşam kurtarmayı kendisine ilke edinen bütün ATT’lerin bu özel haftasını kutlar, çalışma hayatlarında başarılar dilerim” dedi.