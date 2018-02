Sağlık Sen’den, “Hekimlere zorunlu aidat uygulaması son bulmalı” açıklaması

İzmir Sağlık Sen 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, Özdere’de düzenlenen Genişletilmiş İl Divan Toplantısında yaptığı konuşmada, Türk Tabipler Birliği’nin önündeki “Türk” kelimesinin kaldırılmasını, birliğin hekimlerden aidat alma zorunluluğu uygulamasının ise sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş’in de katıldığı Sağlık Sen 2 No’lu Şube Genişletilmiş Divan Toplantısı İzmir’in Özdere beldesinde gerçekleşti. “Terörle mücadeleye savaş diyen ve bir an önce sona ermesi çağrısında bulunan bir örgüte ilk tepkiyi biz verdik ve bu örgütün ismindeki Türk kelimesinin çıkarılması da yine Sağlık Sen Genel Merkezimizin teklifidir” diyen İzmir Sağlık Sen 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, “Tabipler Birliği’nin ismindeki Türk ifadesi kaldırılmalı ve bu örgütün hekimlerimizden aldığı zorunlu aidat soygunu son bulmalıdır. Bu örgüt Türkiye’nin terörle mücadele sürecinde hep terörün yanında yer almıştır. Ne zaman terörle mücadele başlasa, bunların aklına doktor oldukları ve yaşatma duygusu geliyor. Kızılay’daki, Merasim Sokaktaki patlamada vatandaşlarımız can verirken, Doğuda sağlık çalışanlarımız şehit edilirken bu yaşatma duygusu hiç mi aklınıza gelmedi? Biz, bunların ne olduğunu ve terör ağzıyla konuştuklarını çok iyi biliyoruz” dedi.

Özdemir, şunları söyledi: “İstiklal şairi merhum Mehmet Akif Ersoy’un ifadesiyle; ‘Sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır.’ İşte bu nedenle Zeytin Dalı Harekatı, sınır güvenliğimiz ve vatandaşlarımızın can güvenliği için büyük öneme sahiptir. Ülke sevgisi, ona hizmetle ölçülür. Ülke için canını vermekten daha büyük sevgi mi olur? ‘Vurulmuş tertemiz alnından, uzanmış yatıyor, bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor.’ diyordu Akif.

Ülkesi ve milleti için can veren şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize sabır ve baş sağlığı diliyorum. Bu uğurda gazi olan Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyor, minnet ve şükranlarımı iletiyorum. Bu hayati mücadeleye gözünü kırpmadan katılan sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”