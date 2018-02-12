Sağlık-Sen’den ‘Yıpranma payı’ çağrısı

Memur Sen Manisa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa İrğat, sağlık çalışanlarının yıpratıcı bir hizmet alanında görev yaptıklarını ve yıpranma payının sağlık alnındaki tüm çalışanlara verilmesi gerektiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının büyük bir özveriyle cansiperane görev yapmaya devam ettiklerini kaydeden Memur Sen Manisa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa İrğat, yıpratıcı bir hizmet alanında görevlerini yapma gayretinde olan, sahada hizmet kalitesinin gerçek sahibi olarak sağlık çalışanlarının tamamına yıpranma payı verilmesini istediklerini ve istemeye devam edeceklerini söyledi.

Yıpranma payını ilk gündeme getiren ve bunun mücadelesini verenin de Sağlık-Sen olduğunu dile getiren İrğat, “Israrla talep ettik, sözünü aldık. Ancak bugüne kadar hep bürokrasiye takıldık. Bu arada yıpranma payını, bizim istediğimiz ve sözü verilenden farklı şekillerde hayata geçirme çalışmaları oldu. Bunları şiddetle reddettik. Son günlerde yıpranma payının sağlık çalışanlarının bir kısmını kapsayacak şekilde çıkacağı yönünde haberler yayılmaktadır. Biz, Cumhurbaşkanımızdan, bütün sağlık çalışanlarının 5 yıllık hizmetine bir yıl yıpranma payı sözü aldık. Sağlık çalışanları içinde ahengi bozacak ve çalışanların tamamını kapsamayan hiçbir çalışmayı kabul etmiyoruz. Bu konudaki kararlılığımız ve mücadelemiz devam etmektedir” dedi.

Ülke sevgisinin ülkeye yapılan hizmetle ölçülebileceğini kaydeden İrğat şunları söyledi: “Ülke için canını vermekten daha büyük sevgi olmaz. Ülkesi ve milleti için can veren şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize sabır ve baş sağlığı diliyoruz. Bu uğurda gazi olan Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyor, minnet ve şükranlarımızı iletiyoruz. Bu hayati mücadeleye gözünü kırpmadan katılan sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.”