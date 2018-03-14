"Sağlık Tarihi Müzesi" Tıp Bayramında açıldı

Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa’ya kazandırılan ‘Sağlık Tarihi Müzesi’, 14 Mart Tıp Bayramında törenle ziyarete açıldı.

Anadolu’daki ilk sağlık müzesi olma özelliği taşıyan Bursa Sağlık Tarihi Müzesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından Pınarbaşı Mahallesi’ne yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehrin sağlık tarihini geleceğe taşıyan müzenin açılışında, Bursa’nın müzeleriyle de ünlü bir şehir olduğuna işaret etti. Aktaş, sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramını tebrik ederek, “Böyle anlamlı bir günde hem Bursa’ya hem de ülkemize bu özellikli müzeyi kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Teknolojinin de gelişmesiyle sağlık alanında da çok yol alındığını ifade eden Başkan Aktaş, “Hangi dönem olursa olsun, tıp alanında kullanılan malzemeler ve tedavi yöntemleri ilgi çekmiştir. Bursa Sağlık Tarihi Müzesi, bu merakı giderecek. Müzemiz, Edirne’deki müzeden sonra Türkiye’nin ikinci sağlık müzesi ve aynı zamanda da Anadolu’da kurumsal olarak kurulan ilk müzedir” şeklinde konuştu.

Başkan Aktaş, müzenin, geç dönem sivil mimari yapı örneklerinden olduğunu ve yaklaşık 290 metrekarelik bir alana sahip yapıda düzenlendiğini ifade ederek, “Özgün planlarına göre yeniden inşa edilen müzede tarih boyunca Bursa’nın sağlık gelişimi gözlemlenebilecek. Müzede sağlık kurumlarına ait bilgiler ve bunların ilimizdeki gelişiminin yanı sıra Dr. Ceyhun İrgil’in koleksiyonu ve sağlık sektöründe görev yapanların bağışları, eser ve belgeler de bulunuyor” diyerek, müzeye destek verenlere teşekkür etti.

Müze binasının alt katının araştırma, etkinlik ve sergiler için tasarlandığını, ‘Yaşayan Müze’ mantığıyla halka hizmet vereceğini belirten Başkan Aktaş, yapının üst katının ise sağlık alanına dair eserlerle düzenlendiğini kaydetti.

Geçmiş zaman ve bugüne dair envanterlerle oluşturulan müzede çeşitli laboratuvar ve müdahale ekipmanlarıyla birçok objenin de sergilendiğini kaydeden Başkan Aktaş, müzede sağlık konulu konferanslar, ücretsiz taramalar ve hastalıkları önleyici faaliyetlere ilişkin bilgilendirme seminerlerinin yapılacağını da ifade etti.

Başkan Aktaş, kente kazandırılan 18. müze olan ‘Bursa Sağlık Tarihi Müzesi’ne büyük emek veren Dr. Ceyhun İrgil’e teşekkür ederek, ipek bir tablo hediye etti.

Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil de heyecanını ve sevincini dile getirdiği konuşmasında, 14 Mart Tıp Bayramı’nın aslında bir direniş öyküsü olduğunu hatırlattı. İrgil, İstanbul’un işgali sırasında tıbbiyelilerin işgale karşı ilk baş kaldırdığı gün olduğu için 14 Mart’ın kutlandığını anlattı.