Sağlık turizminde ’gülümseme turları’

Sağlık turizmi alanında elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Türkiye, gülüşünü dizayn ettirmek isteyen hastaların da ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Türkiye’nin diş tedavisi ve ağız estetiği alanında dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığı bilgisini veren Dr. Hüseyin Uğurel, “Sağlık turizmi pazarı dünya genelinde 100 milyar dolara ulaşırken her yıl 200 binden fazla hasta Türkiye’yi tercih ediyor. Elimizde dünya çapında en iyi gülümsemeye sahip 1000’den fazla modelin arşivi var. Bu modeller içinde hastanın yüz, diş ve dudak yapısına en uygun olanı seçip hastaya sunuyoruz. Hastanın ağız modellemesini 3 boyutlu kameralar aracılığıyla çıkarıyoruz. Dijital ortamda hastaya ilk hali ve son halini gösterip onayını aldıktan sonra robotik teknolojiyi de kullanarak gülüş ve ağız estetiğini sağlıyoruz. Hastalar bazen bize ünlü sanatçıların resimleriyle geliyor. Arap ve Türk hastalar Bergüzar Korel, Tuba Büyüküstün, Kadir İnanır ve Kıvanç Tatlıtuğ’un gülümsemesine sahip olmak istiyor. İş hayatında veya sosyal ortamında daha iyi görünmek isteyen insanlar gülüşlerini ve diş estetiğini buna uygun olarak yapmak isityor. Şu ana kadar 5 binden fazla gülümseme dizayn ettik. Yurtdışından hastalarımızın büyük kısmı Avrupa ülkelerinden geliyor. İngiltere, Almanya, Fransa başı çekiyor. Ortadoğu ülkelerinde ise İran, Mısır ve Lübnan öne çıkıyor. Hastalar turlarla birlikte gelip hem tedavi hem de tatil yapıyor. 1 haftada 3 seans yaparak işlem tamamlanıyor” diye konuştu.

Dijital gülümseme dizaynı sisteminde diş kenarları düzeltme, diş eti seviyelerini ayarlama, dişlerin hacimlerini dengeleme ve kırık çatlak bozuk kısımları düzeltme, renk ve ton ayarlama, dudak yapısını dengeleme gibi işlemler yapıldığı bilgisini veren Dr. Hüseyin Uğurel, “Klasik diş tedavisinin ötesine geçerek, diş estetiği ve gülüş dizaynına odaklandık. Türkiye’de ilk defa dişçi korkusuna karşı psikoanalitik diş hekimliğini uygulamaya başladık. Hasta dişçiden korkuyorsa psikologlarımız destek oluyor. Buna rağmen korku geçmezse uyutularak tedavi yapılıyor. Ayrıca alternatif tıp ve modern tıp imkanlarını bir arada kullanıyoruz. Detoks merkezimizde vücuttaki toksinleri atmak ve ağız kokusu şikayeti olanlar için özel bir alan kurduk. Porselen lamina ve yaprak porselen, İmplant gibi alanlarda çok ileri teknolojiye sahibiz” şeklinde konuştu.