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Sağlık turizminde Gürcü hastalar Trabzon’u tercih ediyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.04.2018 13:21 | Son Güncelleme

Medical Park Karadeniz Hastanesi Kurumsal İletişim Müdürü Fırat Uğur, 2017 yılında 5 bin yabancı hastayı misafir ederek tedavilerine yardımcı olduklarını söyledi.Haftanın belli günlerinde transfer olarak hastanelerine Gürcistan’dan Gürcü hastalar geldiğini kaydeden Uğur, yapılan tedavileri olsun, doktorlar olsun ve hastane fiziki şartları olsun memnun kaldıklarını vurguladı.Geçen yıl içerisinde ortalama Bin 500 Gürcü hastayı kabul ettikleri belirten Fırat Uğur, "Geçen yıl sağlık turizmine katkıda bulunacağını düşündüğümüz bin 500 Gürcü hasta hastanemize geldi.

Sağlık turizminde Gürcü hastalar Trabzon’u tercih ediyor

Medical Park Karadeniz Hastanesi Kurumsal İletişim Müdürü Fırat Uğur, 2017 yılında 5 bin yabancı hastayı misafir ederek tedavilerine yardımcı olduklarını söyledi.
Haftanın belli günlerinde transfer olarak hastanelerine Gürcistan’dan Gürcü hastalar geldiğini kaydeden Uğur, yapılan tedavileri olsun, doktorlar olsun ve hastane fiziki şartları olsun memnun kaldıklarını vurguladı.
Geçen yıl içerisinde ortalama Bin 500 Gürcü hastayı kabul ettikleri belirten Fırat Uğur, "Geçen yıl sağlık turizmine katkıda bulunacağını düşündüğümüz bin 500 Gürcü hasta hastanemize geldi. Arap hastalarda yoğun bir şekilde hastanemize gelmekte. Gürcü hastalar yılın 12 ayı hastanemize gelirken, bunun dışında Arap hastalar yaz döneminde bize başvuruyorlar. Yabancı hastalar Türk hastalara göre 4 kat daha fazla sağlık anlamında harcama yapıyorlar. Biz 2017 yılı içerisinde 3 milyon TL yurt dışından yurt içine döviz girdisi sağladık. Yaptığımız bu döviz girdisiyle 2018 yılında bunun iki katına çıkacağını tahmin ediyoruz" dedi.
"Sağlık turizmi henüz yeni bir alan ve her yıl üzerine katlayarak devam ediyor" diyen Uğur "2018 yılında yabancı hasta sayısının da 2-3 kat daha artacağını düşünerek buna göre tanıtım çalışmaları yoğunlaştırdık. Yabancı hastalar en çok ortopedi, nöroloji, beyin cerrahisi, endokrinoloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın doğum gibi servislere başvuruyor. Özellikle tüp bebek alanında bölgenin özel tek ünitesine sahibiz. Gürcü hastaların üzerinde özellikle bir çalışmamız var ve artarak devam ediyor. Yoğun talebi iyi değerlendirerek sağlık turizmine katkı sağlamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Sağlık turizminde Gürcü hastalar Trabzon’u tercih ediyor

Sağlık turizminde Gürcü hastalar Trabzon’u tercih ediyor

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