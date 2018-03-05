"Sağlık yatırımları ve sağlık sistemi Türkiye'de çok ileriye gitti, tek eksiğimiz bunun duyurulması"

Gizem KARADAĞ/ ANKARA,(DHA)- MEDICANA İnternational Ankara Hastanesi Genel Müdürü Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız “Sağlık yatırımları ve sağlık sistemi Türkiye'de çok ileriye gitti. Artık hem üniversite, hem özel hastane ve hatta devlet olarak yurt dışındaki birçok merkezden daha başarılı sonuçlar, daha nitelikli ve son teknoloji ile hizmet konusunda öncü konumdayız. Tek eksiğimiz bunun duyurulmasında diye düşünüyorum” dedi. Ankara Sanayi Odası ile Ankara Ticaret Odasının ev sahipliğinde ve Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle 1-3 Mart tarihleri arasında Ankara Sheraton Otelde sağlık sektöründeki gelişmelerin ve yatırım ortamının tanıtımının yapılması, Türkiye’de uzun yıllar eğitim alarak kendi ülkelerine dönen mezunlar ile iletişimin güçlendirilmesi ve kalıcı işbirliği alanları oluşturulması amacıyla düzenlenen Türkiye Mezunları Ankara İş Dünyası Sağlık Sektörü Konferansı ‘na 55’ten fazla ülkeden 200’ün üzerinde Türkiye sağlık mezunu ve halen Ankara'da eğitimleri devam eden uluslararası öğrenciler ile Ankara iş dünyası temsilcileri katıldı. Konferansa destek veren Medicana İnternational Ankara Hastanesi Genel Müdürü Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız değerlendirmelerde bulundu.

Sarıyıldız, gerçekleşen konferansın amacının Türkiye’ de sağlık alanında eğitim almış Türkiye mezunu yabancı sağlık personeli ile iletişimin güçlendirilmesi ve kalıcı işbirliği alanları oluşturulması olduğunu söyleyerek’’ Ankara sağlığın başkenti olarak sağlık turizminde de öncü olabilmek için mezunlarla bir araya gelerek birlikte neler yapılabilir, hangi platformlar oluşturulabilir sorularına yanıt oluşturulan bir platformdu. ASO ve ATO ev sahipliğinde organize edilen bu konferans sayesinde mezunlarla bir araya gelmek, onları misafir edebilmek bizi çok mutlu etti’’ dedi. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, bu tarz konferansların faydaları konusunda şunları söyledi: “Sağlık turizminin 2010 yılı verilerine göre dünya ekonomisine 60 milyar dolar kar getirmesi, sektörü çok cazip hale getirmiştir. Ülke olarak bu konuda söz sahibi olabilmek ve sektörde yer alabilmek adına Sağlık Bakanlığı'nın da katkılarıyla sağlık turizmi yeniden yapılandırılmıştır. Türkiye de sağlığa ulaşım Avrupa ülkelerine göre daha kolay, nitelikli hizmeti uygun mesafede, daha ekonomik olarak başarılı sonuçlarla, son teknolojiyle almak isteyen hastalar ülkemizi tercih ediyorlar. Özellikle İstanbul tercih ediliyor ama Ankara Sanayi Odası ve Ankara Ticaret Odası destekleriyle uçakların direk Ankara’ ya gelmesinin sağlanması ve bu platform sayesinde Ankara’da sağlığın tanıtılması gerçekleşmiştir. Çünkü Ankara’ da hizmet veren hekim ve sağlık kuruluşlarının tanıtılması aslında burada eğitim alarak ülkelerine dönen mezunlar sayesinde daha doğru yönlendirmeyle yapılabilecektir.”