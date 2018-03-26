Sağlık Yönetim ve Eğitim Derneği’nden ‘Güncel Sağlık Sempozyumu’

Sağlık Yönetim ve Eğitim Derneği (SAYED) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Sağlık sempozyumunun 2018 yılı etabı Beylikdüzü TÜYAP’ fuar alanı Marmara salonunda gerçekleşti.

"Güncel Sağlık Sempozyumu" konulu ve bir gün süren sempozyuma yurtiçi ve yurtdışından katılım oldukça yoğundu. SAYED Başkanı Fatma Aktaş dernek ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Aktaş, "2005 yılındaki kuruluşumuzdan bu yana binlerce kişinin katılımıyla, çok sayıda ulusal sağlık kurultayları, sempozyumlar, çalıştaylar ve kamu özel ortaklığı toplantıları düzenledik. Bu gün toplantılar zincirimize bir halka daha ekleyebilmenin gururu ve sizleri ağırlayabilmenin mutluluğu içindeyiz” dedi. Başkan Aktaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık alanında sürekli eğitimin gerekliliği, bu eğitimin sağlık tesislerinde gerçekleşmesi ve bu tesislerin iyi yönetilme mecburiyeti sonucunda Sağlık Yönetimi ve Eğitiminin birlikte kol kola yürümesi şarttır dedik ve SAYED’i Prof. Dr. Nihat Tosun Beyin önderliğinde kurduk. Bugünlere sizlerin desteği ve yardımlarıyla geldik. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.’’

Sempozyum hakkında da bilgiler veren SAYED Başkanı Fatma Aktaş, ”Bu sempozyumda sağlık yatırımı uygulamaları ile ilgili tüm detaylar masaya yatırılacak olup programımıza katılan sektör profesyonelleri gerek Türkiye ve gerekse dünya geneli yeni nesil hastanelerin bu alandaki yeniliklerini paylaşarak farkındalık yaratmayı düşünüyoruz’’ şeklinde konuştu.

Seyis Bölge Müdürü Metin Demir’in sunumunun ardından AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Sert, sağlıkta yeni modellerin oluşturulduğunun altını çizerek, ”Türkiye’mizde yerli ve millilik sözden çıkıp fiiliyata geçirilmiştir. Bu noktada sivil toplum örgütlerinin bir kez daha önemi gözler önüne serilmiştir. SAYED nitelikli kadrosuyla sağlıkta ihtiyaç olan büyük bir boşluğu doldurmuştur. Tüm yönetimini ve emeği geçen herkesi ayrı ayrı kutluyorum” ifadelerini kullandı.