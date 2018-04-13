Sağlıkçılar hastaları daha güvenli nakledecek

Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hirik, güvenli hasta nakli için 4 ilden gelen ve ambulans şoförleri ile ATT personelinden oluşan 23 personele hizmet için eğitim verildiğini ifade ederek, şunları belirtti:

Hastaların daha güvenli nakledilmesi için Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi (ASTE) verilen personel, bu süreçte uzman personelce sürüş tekniklerinde teorik ve pratik eğitim aldı.

İl Sağlık Müdürlüğünce, Erzincan-Erzurum karayolu kenarındaki bir tır parkında oluşturulan ve trafiğe kapalı alanda, Kars, Ardahan, Iğdır ve Bayburt'tan gelen 112 Acil Servis personeli eğitime alındı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, Sağlık Bakanlığının hizmet içi eğitimi kapsamında bir araya gelen 4 ildeki ambulans şoförleri ve Acil Tıp Teknisyenlerine (ATT) hastaların daha güvenli nakledilmesi amacıyla ambulans sürüş teknikleri eğitimi verildi.

"Kursumuz, hem teorik hem pratik uygulama içeriyor. Teorik eğitimden sonra pratik uygulama ve sınav yapılıyor. Belirlenen bir pistte güvenli sürüş tekniğinin teorik eğitiminin pratiğe nasıl döküldüğünün test ediyoruz. Hasta güvenliği önceliğimizdir. Şu anda ki kursiyerlerimiz Kars, Ardahan, Iğdır ve Bayburt'tan gelen 112 acil servis personelimizdir."

- "Ambulans şoförünün kesinlikle hızla işi yok"

Erzincan 112 Acil Servis Başhekimi Kaan Çakır da Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde görev yapan sağlık personeline 5 gün boyunca eğitim verdiklerini ifade ederek, "Amacımız ambulansı süren her şoförün hastayı bilinçli şekilde hastaneye ulaştırmasını sağlamak. Eğitimlerde, ambulans kullanan kişinin kesinlikle hız ile işinin olmadığı, ambulansı güvenli sürmesi gerektiğini anlattık." diye konuştu.

Çakır, trafikte sürücülerin ambulanslara yol vermesi gerektiğini de belirterek, "Trafikteki ambulanslara, içinde kendi hastamız varmış gibi yol vermeliyiz." dedi.

Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitmeni Zafer Keskin, eğitimlerde amaçlarının hızlı değil güvenli ambulans kullanmak olduğunu vurgulayarak, sürücülere zincir ve teker takıp sökmeyi de öğrettiklerini dile getirdi.