Sağlıkçılar kan bağışında bulundu

Türk Kızılay’ı Van Şube Başkanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) koordinatörlüğünde kan bağışı etkinliği düzenledi.

Van 112 Acil Sağlık Hizmetleri alanında gerçekleşen etkinliğe 112 ve UMKE sağlık personelinin yanı sıra İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Nevzat Akdoğan’da kan verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Nevzat Akdoğan, Her yıl binlerce insan, hastalıklar ve kazalar sonucunda kan bulamadığı için hayatını kaybetmektedir. Kanın tek kaynağı insandır, yapay olarak üretilmektedir. Bir ünite kanda birçok kan ürünleri üretilmektedir ve bu anlamda buda birçok insana fayda demektir. Hayatları boyunca kan ve kan ürünlerini almak zorunda olan hemofili ve talesemi hastaları sizlerin kan bağışınızı bekliyor. Kan vermek can vermek şiarı ile halkımızı kan vermeye ve duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi.