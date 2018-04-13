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Sağlıkçılara yeni doğan eğitimi

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.04.2018 13:44 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde, kamuya ait ve özel hastanelerde görev yapan çocuk sağlığı uzmanı doktorlar ve yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşireler, Medical Park Tarsus Hastanesi’nin düzenlediği eğitimde buluştu.

Sağlıkçılara yeni doğan eğitimi

Mersin’in Tarsus ilçesinde, kamuya ait ve özel hastanelerde görev yapan çocuk sağlığı uzmanı doktorlar ve yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşireler, Medical Park Tarsus Hastanesi’nin düzenlediği eğitimde buluştu. Medical Park Tarsus’ta görev yapan Yeni Doğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Banu Mutlu Özyurt, doktorlar ve hemşirelere, hastanenin toplantı salonunda Temel Yeni Doğan Bakımı eğitimi verdi.
Uzm. Dr. Banu Mutlu Özyurt, eğitimde yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde çalışanların nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Eğitimin sonunda, doktorlar ve hemşirelere katılım belgesi verildi.
Medical Park Tarsus Hastanesi Başhemşiresi Asuman Yaşar Taş, belirli aralıklarla bu tür eğitimler düzenlediklerini belirtti. Asuman Yaşar Taş, “Tarsus sağlık dünyasına, eğitimlerimiz yoluyla katkı sağlamak istiyoruz. Tarsus’taki hastanelerin eğitimlere ilgi göstermesinden mutlu oluyoruz” diye konuştu.

Sağlıkçılara yeni doğan eğitimi

Sağlıkçılara yeni doğan eğitimi

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