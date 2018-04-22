"Sağlıkla ilgili hiçbir konuyu maliyet unsuru görmüyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, sağlık uygulama tebliği ile ilgili güçlü bir hazırlık yaptıklarını belirterek, "Biz çalışmamızı SGK olarak bitirdik, bunu ifade edeyim. Yaklaşık da 2 ay oldu. Bu bağlamda bir çalışma grubu oluşturduk. Çalışma grubu da çalışmalarını belli bir aşamaya getirdi. İnşallah sonuçlandırmak için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız." dedi. Bakan Sarıeroğlu, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) tarafından Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantılarına katıldı. Toplantıda konuşan Sarıeroğlu, sağlık hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılmasında özel sağlık kuruluşlarını yol arkadaşı gördüklerini belirterek, bu nedenle sektörle bir arada olmayı önemsediğini söyledi. Yaklaşık 9 aylık bakanlığı döneminde en çok ders çalıştığı alanın sağlık olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, bu dönemde önemli sağlık uygulama tebliğleri yayımladıklarını aktardı. Üzerinde çalıştıkları bir konunun da sağlığın finansmanı olduğunu anlatan Sarıeroğlu, bu konuda özel sektöre, üniversite hastanelerine destek amaçlı çok kafa yorduklarını vurguladı.

Sarıeroğlu, "Ama biliyorsunuz sadece biz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bu konulara karar veremiyoruz. Bu konularla ilgili uygulamaları ortaya koyamıyoruz. Hem sağlık hizmeti sunumuyla ilgili hem ilaçlarla alakalı olsun, bütün fiyatlandırmayla alakalı konularda Kalkınma, Maliye, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Sağlık Bakanlıkları ve Hazine olarak ortak komisyonlarda çalışmaları sürdürüyoruz." diye konuştu. Sağlık uygulama tebliği ile ilgili çalışmalara da değinen Sarıeroğlu, "Sağlık uygulama tebliği ile ilgili güçlü bir hazırlık yaptık. Biz çalışmamızı SGK olarak bitirdik, bunu ifade edeyim. Yaklaşık da 2 ay oldu. 2 ay önce Ekonomi Koordinasyon Kurulunda sunumumuzu da gerçekleştirdik. Birlikte çalıştığımız bakanlıklarımızın, bürokratlarımızın bazı görüş ve önerileri oldu. Bu bağlamda bir çalışma grubu oluşturduk. Çalışma grubu da çalışmalarını belli bir aşamaya getirdi. İnşallah sonuçlandırmak için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız." dedi. - "Her şeyin başı sağlık dedik" AK Parti iktidarları olarak "her şeyin başı sağlık" dediklerini ve sağlık alanında büyük reformlar yapıldığını anlatan Bakan Sarıeroğlu, 2000'li yılların başında hayal dahi edilemeyecek sağlık hizmetlerinin ortaya konulduğunu söyledi.

Özellikle sağlığa erişim, ulaşılabilirlik konusunda dünya ülkelerinin örnek aldığı bir sistemin inşa edildiğini belirten Sarıeroğlu, "İnşallah önümüzdeki dönemde reformlarımız, yatırımlarımız, bu alana yönelik koyacağımız yeni yaklaşımlarla daha iyi seviyelere getirmek için gayretlerimizi sürdüreceğiz." vurgusu yaptı. Buna özel sağlık kuruluşlarının da önemli katkı sunduğunu ifade eden Sarıeroğlu, özel sağlık kuruluşlarının önemli bir paydaş, bir yol arkadaşı olduğunu kaydetti. 16 yıl önce hastane kuyrukları, sosyal güvenlik sisteminde SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı olmak üzere üçlü bir yapı olduğunu hatırlatan Sarıeroğlu, bu sistemin adil olmadığını, tek çatı uygulamasıyla tüm sigortalıların aynı hizmetleri, aynı kalitede aldığı bir yapının tesis edildiğini dile getirdi. Donanıma önem verdiklerini, 3 binden fazla hastanenin inşa edildiğini aktaran Sarıeroğlu, şöyle konuştu: "Antalya'da 3 hastanenin daha yapımı devam ediyor. İnşallah bunların açılışını da kısa sürede gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki döneme ilişkin de bin yataklı şehir hastanesi başta olmak üzere 5 yeni sağlık hizmeti merkezimizin yapımıyla ilgili süreçlerimiz başlatılmış durumda. Hastanelerdeki yatak sayısını 2002'den bu yana 2 katına çıkarmış durumdayız. Şu anda 227 bin yatak kapasitesine sahibiz. Nitelikli yatak sayısını da 19 binden 127 bine çıkarmış durumdayız. Tabii bunun yanında teknolojik gelişmelerle alakalı olarak çok hızlı bir takip içerisindeyiz. Hastanelerimizin içini bu anlamda güçlendiriyoruz. MR cihaz sayıları, ambulans sayılarımız, 112 istasyonlarımızın sayıları geçmişle kıyaslanamayacak seviyelere gelmiş durumda. Yine sosyal güvenlik anlamında çok ciddi bir dönüşüm yaşadık. Geçmişte SGK'ye gelecek güvencesi olarak daha çok emeklilik bağlamında bakılırken, şimdi anketlerde birinci sırada sağlık yer alıyor. Bugün dünyada örnek gösterilen genel sağlık sigortasını hayata geçirdik. 7,5 milyon vatandaşımızın genel sağlık sigortası primini devlet olarak biz karşılıyoruz. Diğer taraftan 61 lira gibi bir oranla tüm sağlık hizmetlerinden vatandaşlarımızın yararlanabilmesine olanak sağlayan bir uygulamayı hayata geçirmiş durumdayız."

- Bin 441 özel sağlık sunucusuyla sözleşme Bugün bin 441 özel sağlık hizmeti sunucusuyla sözleşmeleri bulunduğunu, toplamda 2 bin 400 sağlık hizmeti sunucusuyla 24 saat vatandaşlara kesintisiz sağlık hizmeti sunulduğunu kaydeden Bakan Sarıeroğlu, ayrıca 29 bin 900 eczane, 18 bin 540 medikal eczane, 2 bin 100 medikal market, 6 bin 37 optik hizmeti sunucusuyla, toplamda 55 binlik aile olarak 81 milyon vatandaşa hizmet verildiğini dile getirdi. Günlük provizyon sayısının 2,5 milyona ulaştığını belirten Sarıeroğlu, eczanelerde reçete sayısının ise 1,8 milyon olduğunu, bunların Türkiye'nin ne kadar büyüdüğü, kalkındığı, geliştiğinin de temel göstergesi bulunduğunu bildirdi. SGK ve Sağlık Bakanlığının bir elmanın iki yarısı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Sarıeroğlu, "Şu anda sürdürülebilirlik anlamında en ufak bir sıkıntımız yok. Biz sağlıkla ilgili hiçbir konuyu bir maliyet unsuru olarak görmüyoruz. Maliyet unsuru olarak görseydik zaten bu adımları atmazdık. Önümüzdeki döneme ilişkin de bu güçlü planlamaları yapmazdık. Kendisini döndüren bir sistemi oluşturmuş durumdayız. Biz sağlıkla ilgili güçlü adımlarımızı atmaya devam edeceğiz." dedi.