Sağlıkla parlayan gözler için bol bol balık tüketin

Balıklarda bulunan omega-3’ün, içinde barındırdığı dokosaheksaenoik asit ve eikosapentaenoik asit; göz kuruluğu, tavuk karası ve yaşa bağlı maküla dejenerasyonu gibi rahatsızlıkların oluşmasını önlemek açısından etkili olduğunu sözlerine ekleyen Op. Dr. Güner “Özellikle somon ve tuna balıkları, omega-3 açısından zengindir ve düzenli tüketildiği takdirde, sağlık kazanımlarının yanı sıra gözlerde parlak bir ışıltı oluşmasına yardımcı olacaktır” diyor.

Sağlıklı ve doğru beslenme ile, maküla dejenerasyonu, retinada yaşa bağlı oluşan yıpranmalar, katarakt ve glokom gibi rahatsızlıkların önlenmesinin yanı sıra, ışıltılı bir görünüme de ulaşılabileceğini söyleyen Op. Dr. Güner, “Ispanak, brokoli, lahana, yeşil biber ve salatalık gibi yeşil sebzeler, içlerinde barındırdıkları antioksidanlar, lutein, zeaksantin, beta karoten, A, C, E ve K vitaminleri, kalsiyum, çinko ve demir sayesinde gözlerde oluşabilecek pek çok problemin engellenmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda sarı ve turuncu renkteki şeftali, havuç, limon, mango, papaya, portakal, kayısı gibi meyveler, barındırdıkları zengin karoten ve C vitaminleri sayesinde katarakt ve maküla dejenerasyonu rahatsızlıklarına karşı oldukça etkili besinler” diyor.