Sağlıkla parlayan gözler için bol bol balık tüketin

Balık tüketmenin gözlere sağlıklı bir ışıltı kattığını belirten Dünyagöz Altunizade’den Op. Dr. Umut Efe Güner sağlıkla parlayan ve görme yetisini güçlendiren besinlerle ilgili önemli bilgiler paylaşıyor.
SAĞLIKLI GÖZLER İÇİN SOMON VE TUNA BALIKLARI TÜKETMEK GEREKİYOR
Balıklarda bulunan omega-3 yağlarının doğru dozlarda tüketimi sayesinde göz sağlığına ilişkin pek çok faydası bulunduğunu belirten Op. Dr. Umut Efe Güner, özellikle somon ve tuna balıklarının gözlerde sağlıklı bir parıltının oluşturabileceğini söylüyor.
Balıklarda bulunan omega-3’ün, içinde barındırdığı dokosaheksaenoik asit ve eikosapentaenoik asit; göz kuruluğu, tavuk karası ve yaşa bağlı maküla dejenerasyonu gibi rahatsızlıkların oluşmasını önlemek açısından etkili olduğunu sözlerine ekleyen Op. Dr. Güner “Özellikle somon ve tuna balıkları, omega-3 açısından zengindir ve düzenli tüketildiği takdirde, sağlık kazanımlarının yanı sıra gözlerde parlak bir ışıltı oluşmasına yardımcı olacaktır” diyor.
YEŞİL SEBZELER GÖZLERE DE FAYDALI
Sağlıklı ve doğru beslenme ile, maküla dejenerasyonu, retinada yaşa bağlı oluşan yıpranmalar, katarakt ve glokom gibi rahatsızlıkların önlenmesinin yanı sıra, ışıltılı bir görünüme de ulaşılabileceğini söyleyen Op. Dr. Güner, “Ispanak, brokoli, lahana, yeşil biber ve salatalık gibi yeşil sebzeler, içlerinde barındırdıkları antioksidanlar, lutein, zeaksantin, beta karoten, A, C, E ve K vitaminleri, kalsiyum, çinko ve demir sayesinde gözlerde oluşabilecek pek çok problemin engellenmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda sarı ve turuncu renkteki şeftali, havuç, limon, mango, papaya, portakal, kayısı gibi meyveler, barındırdıkları zengin karoten ve C vitaminleri sayesinde katarakt ve maküla dejenerasyonu rahatsızlıklarına karşı oldukça etkili besinler” diyor.
Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti
ABD'den ezber bozan YPG yorumu!
Korkunç! Cep telefonunda müstehcen film izleyip, kadınların peşine düştü
Okul bahçesinde sır cinayet! 16 yaşındaki genç kız tutuklandı
İstanbul'daki yollarda dikkat çeken yazılar! Uzmanlar uyardı
Sınır ve Afrin'den son fotoğraflar...
İstanbul'da ormanın ortasında kumar çadırı!
Yalova'da hapishane konseptli kafe açıldı
Abdülkadir Selvi'den 'Canan Kaftancıoğlu’ yazısı: Nemasını Erdoğan toplayacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum