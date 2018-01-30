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Sağlıkla parlayan gözler için bol bol balık tüketin

SAĞLIK HABERLERİ | 30.01.2018 17:36 | Son Güncelleme

Genetik ve çevresel faktörlerin yanı sıra, tükettiğimiz besinler de göz sağlığımızı olumlu ve olumsuz yönde etkileyebiliyor. Doğru beslenme, beden sağlığımızın yanı sıra göz sağlığımızda da etkili bir rol oynuyor. Dengesiz ve sağlıksız yiyecek tüketmek göz sağlığıyla ilgili birçok farklı probleme yol açabiliyor.

Sağlıkla parlayan gözler için bol bol balık tüketin

Balık tüketmenin gözlere sağlıklı bir ışıltı kattığını belirten Dünyagöz Altunizade’den Op. Dr. Umut Efe Güner sağlıkla parlayan ve görme yetisini güçlendiren besinlerle ilgili önemli bilgiler paylaşıyor.

SAĞLIKLI GÖZLER İÇİN SOMON VE TUNA BALIKLARI TÜKETMEK GEREKİYOR

Balıklarda bulunan omega-3 yağlarının doğru dozlarda tüketimi sayesinde göz sağlığına ilişkin pek çok faydası bulunduğunu belirten Op. Dr. Umut Efe Güner, özellikle somon ve tuna balıklarının gözlerde sağlıklı bir parıltının oluşturabileceğini söylüyor.

Balıklarda bulunan omega-3’ün, içinde barındırdığı dokosaheksaenoik asit ve eikosapentaenoik asit; göz kuruluğu, tavuk karası ve yaşa bağlı maküla dejenerasyonu gibi rahatsızlıkların oluşmasını önlemek açısından etkili olduğunu sözlerine ekleyen Op. Dr. Güner “Özellikle somon ve tuna balıkları, omega-3 açısından zengindir ve düzenli tüketildiği takdirde, sağlık kazanımlarının yanı sıra gözlerde parlak bir ışıltı oluşmasına yardımcı olacaktır” diyor.

YEŞİL SEBZELER GÖZLERE DE FAYDALI

Sağlıklı ve doğru beslenme ile, maküla dejenerasyonu, retinada yaşa bağlı oluşan yıpranmalar, katarakt ve glokom gibi rahatsızlıkların önlenmesinin yanı sıra, ışıltılı bir görünüme de ulaşılabileceğini söyleyen Op. Dr. Güner, “Ispanak, brokoli, lahana, yeşil biber ve salatalık gibi yeşil sebzeler, içlerinde barındırdıkları antioksidanlar, lutein, zeaksantin, beta karoten, A, C, E ve K vitaminleri, kalsiyum, çinko ve demir sayesinde gözlerde oluşabilecek pek çok problemin engellenmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda sarı ve turuncu renkteki şeftali, havuç, limon, mango, papaya, portakal, kayısı gibi meyveler, barındırdıkları zengin karoten ve C vitaminleri sayesinde katarakt ve maküla dejenerasyonu rahatsızlıklarına karşı oldukça etkili besinler” diyor.

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genetik Göz sağlığı beden sağlığı

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