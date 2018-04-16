Sağlıklı atıştırmalık kabak çekirdeği

Diyetisyen ve Yaşam Koçu Tuğba Yaprak, sağlıklı atıştırmalık olan kabak çekirdeğinin uyku düzensizliğine de iyi geldiğini söyledi. Diyetisyen ve Yaşam Koçu Tuğba Yaprak, “Çinko ve demir mineralleri açısından zengin olan kabak çekirdeği sağlıklı yağlar olarak bilenen omega 3 yağ asitleri açısından da çok iyi bir kaynaktır. 100 gram kabak çekirdeği 450 kalori içermektedir. Ortalama olarak 54 gram karbonhidrat, 18.5 gram protein, 19 gram yağ, 77 mg omega 3 yağ asidi, 62 IU A vitamini (günlük ihtiyacın %1’i), 0.1 mg B2 vitamini (günlük ihtiyacın yüzde 3’ü), 0.3 mg B3 vitamini (günlük ihtiyacın yüzde 1’i), 9 mcg B9 vitamini (günlük ihtiyacın yüzde 2’si) 0.1 mg B5 vitamini (günlük ihtiyacın yüzde 1’i, 55 mg kalsiyum (günlük ihtiyacın yüzde 6’sı), 3.3 mg demir (günlük ihtiyacın yüzde 18’i), 262 mg magnezyum (günlük ihtiyacın yüzde 65’i, 92 mg fosfor (günlük ihtiyacın yüzde 9’u), 919 mg potasyum (günlük ihtiyacın yüzde 26’sı), 18 mg sodyum (günlük ihtiyacın yüzde 1’i), 10.3 mg çinko (günlük ihtiyacın yüzde 69’u), 0.7 mg bakır (günlük ihtiyacın yüzde 34’ü), 0.5 mg manganez (günlük ihtiyacın yüzde 25’i) içermektedir” dedi.

“Kabak çekirdeği uyku düzenini sağlıyor”

İnsan vücuduna birçok faydası olan kabak çekirdeğinin ancak yüksek kalori içeriğinden dolayı gün içerisinde uzmanların belirttiği miktarlarda tüketilmesi gerektiğini ifade eden Diyetisyen Yaprak, “Haftada 2-3 gün 1 avuç kabak çekirdeğini gün içerisinde tüketerek yararlı etkilerinden yararlanabilirsiniz. Kabak çekirdeğini her gün tüketmek ise kilo verme sürecinizde duraksamalara yol açarken kilo almanıza bile neden olabilmektedir. Günlük çinko ihtiyacının bir kısmının karşılanmasını sağlayan kabak çekirdeği Dünya sağlık örgütünün de önerdiği tüketilmesi gereken gıdalar arasında yer almaktadır. Uyku düzeninin sağlanması, bağışıklık sisteminin güçlenmesi, göz ve cilt sağlığının korunması için çinko önem taşımaktadır. 1 avuç kabak çekirdeği günlük çinko ihtiyacınızın %20 sini karşılamaktadır. Aynı zamanda 1 avuç kabak çekirdeğinde 5 gram protein olmasından dolayı da kilo verme sürecinize yardımcı olan besin grupları arasında yer almaktadır. Protein içeriğinden dolayı uzun süre tok kalmayı sağlayan kabak çekirdeği ara öğünlerinizde tercih edebileceğiniz sağlıklı ve tüketmesi pratik besinlerdendir. Ancak yüksek kalori içeriği nedeniyle 1 avuçtan fazla tüketilmemelidir” diye konuştu.

Gün içerisinde tüketilen 1 avuç kabak çekirdeğinin aynı zamanda günlük magnezyum ihtiyacının yüzde 20 sini karşılayarak kalp ritminin korunmasına ve tansiyonun düzelmesi gibi metabolik rahatsızlıklar üzerinde de olumlu etkilerin görüldüğünü kaydeden Diyetisyen Yaprak, “Ayrıca günlük omega-3, demir ihtiyacının bir kısmının karşılanmasını da sağlayan kabak çekirdeği diyabet hastalığını iyileştirici etkisine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Doğal amino asit içeriği sayesinde de serotonine dönüştürülen tryptophan uyku düzensizliği olan kişiler için de önerilen besin grupları içerisinde yer almaktadır. Kabak çekirdeğinin içeriği sayesinde menopoz döneminde görülen belirtiler hafiflemekte ve erkeklerde ise prostat büyümesini yavaşlatmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Aşırı tüketime dikkat”

Aşırı kabak çekirdeği tüketiminin gün içerisinde çok fazla kalori almaya sebep olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Yaprak, “Aynı zamanda yüksek yağ alımıyla birlikte karın ağrısı ve diyareye sebep olabilmektedir. Kilo verme sürecinde olan kişiler bu yüzden diyet uzmanlarının belirttiği miktarlarda almaya özen göstermelidir. Aşırı tüketimi kişilerde kilo almaya sebep olabilmektedir” şeklinde oknuştu.