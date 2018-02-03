‘Sağlıklı beslen, hareket et, diyabeti yen’ semineri Gölmarmara’da başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından vatandaşlara şeker hastalığını anlatmak ve bu konuda alınması gereken önlemleri paylaşmak adına ‘Sağlıklı beslen, hareket et, diyabeti yen’ adlı seminer Gölmarmara ilçesinde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, halk sağlığı seminerinin tüm ilçelerde yapılacağını belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından, ‘Sağlıklı Beslen, Hareket et, Diyabeti yen’ adlı halk sağlığı semineri Gölmarmara ilçesinde gerçekleştirildi. İlki Gölmarmara ilçesinden başlayan halk sağlığı seminerine, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, şube müdürleri ile Büyükşehir Belediyesi Gölmarmara Koordinatörü Ahmet Cülen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Seminerde, 1 diyetisyen, 1 diyabet hemşiresi ve 1 fizyoterapist eşliğinde, sağlıklı beslenmenin, spor yapmanın önemine değinilirken, yapılması gerekenler de anlatıldı. Önemli bir etkinliğe imza attıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, seminerin hem vatandaşlara hem de belediye personellerine verildiğini ve tüm ilçelerde yapılacağını söyledi. Akbaş, “Ülkemizde son zamanlarda artan diyabet hastalığını halkımıza anlatmak için sosyal belediyecilik projemizi hayata geçirdik. Tüm ilçelerimizde gerçekleştireceğimiz halk sağlığı seminerinin ilki Gölmarmara ilçesinde yapıldı. Katılım sağlayan vatandaşlarımızın seminer sonunda faydalı bilgiler aldığını gördük. Teşekkür ediyoruz” dedi.