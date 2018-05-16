Sağlıklı beslenmek pahalı değil! Hem sağlıklı beslenip hem de bütçemizde tasarruf etmek için 10 önemli ipucu

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Tüm yiyecek tercihlerimiz bizi, yani tüm duygu ve düşüncelerimizi belirliyor. Yediklerimizi not etmek aslında çok önemli bir adım. Şöyle bir hafta boyunca sabah, öğlen, akşam ve arada yediklerinizi not edin. Çünkü yapılan araştırmalar gösterdi ki; düşündüğümüzden çok daha fazla yiyoruz! Yani not etmekle farkındalığımız oluşuyor ve kendimizi ufak ufak kontrol etmeye başlıyoruz. Gelelim bütçemiz için ipuçlarımıza:
1.Evde yemek pişirmek: Artık birçoğumuz ağırlaşan hayat şartlarıyla beraber evde yemek yapmaya vakit harcamak istemiyoruz. Dışarıda yemek daha çabuk oluyor ve vakitten kazanılıyor ama bununla beraber dışarda yemek evde yemek hazırlamamıza göre daha pahalı.
2.Alışverişinizi hafta sonu tamamlamak en iyisi: Çünkü, tazecik ürünlerle dolu bir dolap görmek insanı yemek yapmak için kesinlikle daha çok motive ediyor. Boş bir dolap olunca tabii sonuç malum. Dışarıdan yemek söylemek veya hemen doymak için birşeyler atıştırmak…
3.Mevsiminde olan yiyecekleri tüketmek: Mevsim dışı olanlar hem pahalı oluyor hem de aynı lezzeti vermiyor.
4.İlk seçenek semt pazarları ve manavları: En iyisi evimizin yakınlarında olan ve gerçekten nerden ne getirdiğini bildiğimiz yetiştiricinin marketinden alışveriş yapmak. Ama tabii bu günümüz koşullarında her zaman mümkün olamıyor. Bu durumda semt pazarlarına ve manavlarına yönelebiliriz.
5.Yeşil yapraklılar öncelikli olmak üzere tüm sebzeler: Alışverişlerimizde meyvelerle beraber sebzelere öncelik vermek. Bunlar hem besin değeri açısından yüksek hem de bizi iyileştirecek daha da iyi hissetmemize yardımcı olacak olan besinler.
6.Mevsimi çabuk geçen sebzelerden vazgeçmeyin: Bezelye gibi mevsimi çabuk geçen sebzeleri mevsiminde derin dondurucuya atıp, zaman zaman soframızda yer vermek. Aynı şekilde tüm bakliyatlar... Bunlar hem yediklerimizi çeşitlendirecek hem de elimizin altında hazır olduğundan mutfakta geçireceğimiz süreyi kısaltacak.
7.Daha az et yemek, kesinlikle bütçemizde belirgin bir fark yaratacak: Et tüm restoranlarda hep en pahalı seçenek. Vejetaryen diyeti savunmuyorum ama haftada 1 veya 2 kez ile eti sınırlamak mutfak masraflarında önemli bir kalem. Protein konusunda endişe etmeye de gerek yok, yumurta, fasulye ve mercimek ile de bol bol protein alabilirsiniz.
8.Balık sağlıklı bir diyetin önemli bir parçası: Taze balık da fiyatlı. Somon ve sardalyaya fiyat olarak baktığımızda sardalya daha uygun bir fiyatlı bir balık. Beslenmemizde çoğunlukla onu tercih edip arada somon alabiliriz. Hedefimiz Omega 3 almak sonuçta.
9.Yediğimiz her şey bizim içimize giren enerji: Ve tüm yaşantımızı etkiliyor. Doğru beslenmeyle enerjimizi üst seviyede tutabilir, günümüzü daha verimli geçirebiliriz. Sonuçta zaman en değerli şey. Doğru beslenmede, enerjimizi gün boyu üst seviyede tutmak için, ne yediğimiz kadar, neyi ne zaman yediğimizin de önemli olduğunu unutmayın.
10.Hastalıklar bir gecede ortaya çıkmıyor: Bedenimiz mücadele ediyor ve artık enerjisinin bittiği noktada hastalıklar başlıyor. O yüzden bir gecede de iyileşilemiyor. Gazlı, şekerli hazır içecekleri, paketlenmiş atıştırmalıkları, fast food ve benzeri sağlıksız şeyleri yemeyi bırakmak öncelikle bedeninize dolayısı ile de bütçenize yapacağınız en büyük iyilik. Sabretmek, iyi yeme alışkanlıklarını edinmek ve tüm yaşamımızı “iyi olma hali” içinde pozitif ve canlı tutabilmek hayat boyu sürecek bir keşif… Yaşam tutkunuzu hep canlı tutmanız heyecanı ile….
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