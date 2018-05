Sağlıklı beslenmek pahalı değil! Hem sağlıklı beslenip hem de bütçemizde tasarruf etmek için 10 önemli ipucu

instagram hesabı: @ebrununsagliklidunyasi

Tüm yiyecek tercihlerimiz bizi, yani tüm duygu ve düşüncelerimizi belirliyor. Yediklerimizi not etmek aslında çok önemli bir adım. Şöyle bir hafta boyunca sabah, öğlen, akşam ve arada yediklerinizi not edin. Çünkü yapılan araştırmalar gösterdi ki; düşündüğümüzden çok daha fazla yiyoruz! Yani not etmekle farkındalığımız oluşuyor ve kendimizi ufak ufak kontrol etmeye başlıyoruz. Gelelim bütçemiz için ipuçlarımıza:

1.Evde yemek pişirmek: Artık birçoğumuz ağırlaşan hayat şartlarıyla beraber evde yemek yapmaya vakit harcamak istemiyoruz. Dışarıda yemek daha çabuk oluyor ve vakitten kazanılıyor ama bununla beraber dışarda yemek evde yemek hazırlamamıza göre daha pahalı.

2.Alışverişinizi hafta sonu tamamlamak en iyisi: Çünkü, tazecik ürünlerle dolu bir dolap görmek insanı yemek yapmak için kesinlikle daha çok motive ediyor. Boş bir dolap olunca tabii sonuç malum. Dışarıdan yemek söylemek veya hemen doymak için birşeyler atıştırmak…