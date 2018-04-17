Sağlıklı bir ayakkabı için 6 öneri

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Op. Dr. Fener Çelebi, yaş ilerledikçe ayak tabanında oluşan çökme sonucu, ayakların uzadığını ya da genişlediğini belirterek, bu nedenle ayakkabı alırken bazı kurallara dikkat etmek ve ayak sağlığını olumsuz etkileyecek ayakkabıları giymekten kaçınmanın gerektiğini ifade etti. Memorial Dicle Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Op. Dr. Fener Çelebi, doğru ayakkabı seçimi için 6 öneride bulundu. Genellikle estetik açından beğenilen bir ayakkabının ayak sağlığı üzerinde olumsuz bir etkiye yol açacağının düşünülmediğini ifade eden Çelebi, “Ancak bilinmelidir ki ayağa uygun olmayan ayakkabıların kullanılması, ayakta bazı deformasyonlara yol açar. Tahta veya kalın malzemeden yapılmış, esnek olmayan ve tabanı çok ince ayakkabılar, ayak bağ ve eklemlerine aşırı yük binmesine ve ağrıya neden olur. Sivri burunlu ayakkabılar ise parmaklarda şekil bozukluklarına neden olacağı gibi dar ve yüksek topuklu ayakkabılar ise ayak burkulmalarına yol açabilir. Bu nedenle sivri burun yerine daha geniş yapılı ve daha kısa topuklu olanlar tercih edilmelidir. Ayrıca ayakkabı seçilirken, altının şok alıcı özelliği olmasına da dikkat edilmelidir” dedi.

“Yüksek topuk duruş bozukluğu nedeni”

8 santimetreden uzun topuklu ve sivri uçlu ayakkabıların uzun süre kullanıldığında bel, kalça, diz, ayak bileği ve ayağın ön kısmında anormal yüklenmelere neden olduğunu ifade eden Çelebi, “Yüksek topuklu bu ayakkabılar “postur” adı verilen fizyolojik duruşu da bozabilir. Bel, kalça, diz, bacak kasları ve ayak bileğinde postur bozukluğundan kaynaklanan anormal kuvvet yoğunlaşması ise pek çok hastalığa yol açabilir” diye konuştu.

“Ayak sağlığına uygun değilse kokuya yol açar”

Sağlığa uygun şekilde üretilmeyen ayakkabıların, ayak terlemesi ve kokusunun yanı sıra ayak, topuk, baldır ve bel ağrısı, çabuk yorulma gibi işlevsel bozukluklara yol açtığının da bilindiğini kaydeden Çelebi, bu tür ayakkabıların, basma bozukluğu, bilek burkulması, tırnak batması, mantar, nasır, deri çatlakları, damar hastalığı ve ayakta şekil bozukluğu gibi birçok rahatsızlığı beraberinde getirdiğine dikkat çekti. Çelebi, ayakkabı alırken şunlara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı:

“Ayakkabının iç kısmı çok kaygan ve sert olmamalı, ayağın doğal yapısına yani ayak kavislerine destek verecek biçimde olmalıdır. Ayakkabının parmak ucundaki yüksekliği, ayakkabının içinde parmakların duruşunu bozacak kadar yüksek ya da esnek olmalıdır. Ayakkabı alırken, ayakkabının zamanla açılıp ayağa uygun hale geleceğini düşünmek yerine, ayağa tam uyum gösteren ve rahat kalıplı ayakkabılar satın alınmalıdır. Ayak yaralanmalarını en aza indiren kösele tercih edilmeli, naylon ve benzeri ayakkabılardan da kaçınılmalıdır. En uzun parmak ile ayakkabının ucu arasında yarım santim boşluk olmalıdır. Alışverişe mutlaka akşam saatlerinde çıkılmalıdır. Çünkü günün temposu ayaklarda şişmeye yol açar ve iş çıkışı akşam saatlerinde satın alınan ayakkabılar, kişinin gündüz daha rahat etmesini sağlar.”