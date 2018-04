Sağlıklı bir kalp için yapılması gerekenler

Medical Park Gaziantep Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Uzm. Dr. Serdar Keçeoğlu, kalp sağlığını korumanın yollarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İstatistiklere göre Türkiye’deki ölümlerin yüzde 40’ı kalp hastalıklarından kaynaklandığını ve kalp hastalıkları her geçen gün arttığını, Bu tablodaki en büyük pay ise sigara, stresli ve hareketsiz yaşam ile sağlıksız beslenmeye ait olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Serdar Keçeoğlu, kalp sağlığını korumak, yaşam kalitesini ve süresini arttırmak için yapılması gerekenler konusunda önerilerde bulundu.

Sigaradan uzak durun

sigaradan uzak durulması gerektiğini ifade eden Dr. Keçeoğlu, “Sigara içmek veya diğer tütün çeşitlerini kullanmak, kalp hastalığının gelişiminde rol oynayan en önemli risk faktörlerinden biridir. Tütünün dumanı 4800 den fazla kimyasal madde içerir.Bu maddelerden çoğu, kalp ve kan damarlarına zarar verirler. Sonuçta da damarların daralmalarına yol açarlar (ateroskleroz). Ateroskleroz sonuçta kalp krizine sebep olur. Ayrıca sigara dumanındaki nikotin kalp damarlarını daraltarak, kalbin hızını arttırarak ve kan basıncını yükselterek, kalbin çalışmasını zorlaştırır. Dumandaki karbon monoksit, kanın oksijeninin bir kısmının yerini alır. Yeterli oksijen sağlamak için, kalp zorlanır ve kan basıncı yükselir. Sigara içen ve doğum kontrol hapı alan kadınlar, sigara içmeyenlere göre daha fazla kalp krizi ve inme riskine maruzdurlar. Daha kötüsü bu risk yaşla artar ve özellikle 35 yaşın üzerinde olanlarda daha belirgindir. Sigarayı bırakmanın bir iyi sonucu bir sene içinde kalp hastalığı riskinin oldukça azalmasıdır. Kaç sene ve günde kaç tane sigara içtiğinizin önemi yok ve sigarayı bırakır bırakmaz faydasını görmeye başlarsınız, nefesiniz açılır, renginiz düzelir, kan basıncı normale yaklaşır, kalp hızı(dakikadaki nabız adedi) normalleşir” dedi.

Daha aktif olunması gerekiyor

Kalp sağlığı için daha aktif olmak gerektiğini söyleyen Dr. Keçeoğlu, “Düzenli olarak yapılan ve aşırı olmayan fizik aktiviteler, öldürücü kalp hastalığı riskini azaltabilirler. Fizik aktivite ile beraber diğer sağlıklı yaşam kurallarına (mesela normal kiloyu korumak) dikkat edilirse kazanç daha fazla olur. Fizik aktivite (egzersiz, Jimnastik) kilonuzun kontrolünü sağlamaya yardım eder ve kalbinizi zorlayabilecek bazı durumların (yüksek kan basıncı, yüksek kolestrol ve diabet) gelişmelerine engel olabilir. Fizik aktivite ayrıca, kalp hastalığının gelişmesinde bir faktör olan streside azaltır.Genellikle önerilen haftanın birkaç gününde 30 ile 60 dakika orta derecede şiddetli bir fizik aktivite (yürümek, koşu yapmak, merdiven inip çıkma) yapılması şeklindedir. Bunu yapamıyorsanız, boş vermeyin, daha kısa süreli jimnastiklerde fayda sağlar” şeklinde konuştu.

Kalbe faydalı diyet uygulayın

Kalp sağlığı için diyetin önemine değinen Dr. Keçeoğlu, “Kalbe faydalı diyet, yağ, kolestrol ve tuzdan fakir bir diyettir. Ayrıca bol meyve ve sebze ile hububat ve az yağlı süt ürünleri, baklagiller ve balık faydalı yiyeceklerdir. Bazı yağların kısıtlanmasıda önemlidir.Yağ çeşitlerinden (doymuş, doymamış, tekli doymamış ve trans yağlar) kanda kolestrolü yükselterek koroner arter hastalığı riskini arttırırlar. Kırmızı et, tereyağı, peynir,süt, hindistan cevizi ve hurma yağları bolca doymuş yağ içerirler. Trans yağların doymuş yağlardan daha zararlı oldukları düşünülüyor, çünkü bunlar LDU kötü kolestrol) arttırırlar ve HDL (iyi kolestrolü) düşürürler. Trans yağ içeren yiyecekler: çok kızartılmış fastfoodlar, margarinler, krakerler ve pastane ürünleri, Omega 3 yağ asitleri, çoklu doymamış yağlar olup, kalp krizi riskini azaltırlar, kalp ritim bozukluklarından korurlar ve kan basıncını düşürürler. Bazı balıklar omega 3 yağlarının doğal kaynaklarıdır. Bununla beraber, hamileler ve çocuk doğurma yaşlarındaki kadınlar, köpek balığı, kılıç balığı ve uskumru balığını pek yememeliler, çünkü bunlar çocuğa zararlı olabilecek oranda cıva içerirler, diğerleri bu balıkları yiyebilirler. Omega 3 yağı, az miktarlarda keten tohumu, ceviz, soya ve canola yağında da bulunur” ifadelerini kullandı.

Düzenli check-up yapılmalı

kalp sağlığı için düzenli Check-up kontrolünün önemine değinen Dr. Keçeoğlu, “Yüksek kan basıncı ve yüksek kolestrol, kalbe ve damarlara zarar verir. Bunların kontrolü faydalıdır. Kan basıncı, Düzenli kan basıncı kontrolüne çocukken başlanır. Yetişkinler her iki yılda bir kan basıncını kontrol ettirmelidir. Eğer kan basıncı değerleri optimal değil ise veya kalp hastalığı için diğer risk faktörleri varsa, bu kontroller daha sık yapılmalıdır. Optimal kan basıncı, 120/80 mmhg den daha az olmalıdır. Kolestrol, Yetişkinler her beş senede bir en az bir defa kolestrol ölçtürmelidirler. Sonuçların durumuna göre kontrollere devam edilmelidir. Ailelerinin geçmişinde kalp hastalığı hikayeleri varsa, çocuklarda kontrol daha sık yapılmalıdır. Kalp hastalığından korunmak mümkündür, bunun için kalp sağlığını koruyan yaşam tarzı önemlidir” diye konuştu.