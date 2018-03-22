“Sağlıklı bir yaşam için umutsuzluk ve karamsarlıktan uzak durum”

Ege Liva Hastanesi Başhekimi Dr. Erdal Gezer, 18-24 Mart yaşlılar haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada sağlıklı bir ömür için dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı. Başhekim Gezer, “Hayatın her döneminin ayrı bir güzelliği vardır. Sağlıklı ve mutlu bir yaşam için beslenmeden spora kadar pekçok şeyi dikkat edin. Ancak zararlı şeylerden uzak durduğunuz kadar umutsuzluk ve karamsarlıktan da uzak durun” dedi.

Yaşlılığın bir anlamda kronik hastalıklarla mücadele anlamına geldiğini ancak kronik hastalıklarla da pekala mücadele edilebildiğini hatırlatan Ege Liva Hastanesi Başhekimi Erdal Gezer, “Pek çok hastalığın temel sebebi hareketsizliktir. Doğal ve dengeli beslenme ile umutsuzluk ve karamsarlığı hayatınızdan çıkarırsanız daha sağlıklı ve mutlu bir hayat sürersiniz” dedi.

Türkiye’de yaklaşık her 3 kişiden 1’inin kronik hastalığı olduğunu ve son zamanlarda belli bir yaşın üzerindeki 3 kişiden birinde depresyon belirtileri görüldüğünü kaydeden Ege Liva Hastanesi başhekimi Erdal Gezer, Yaşlılar Haftası’nda kronik hastalıklarla barışık yaşamanın püf noktalarını açıkladı. Gezer; “Öncelikle umutsuzluk ve karamsarlıktan uzak durum. Ne olursa olsun hayattan kopmayın yaşadığınız olumsuzluklar sizi hayattan koparmasın. Sağlıklı ve doğal beslenin. Hazır gıdalardan mümkün olduğunca uzak durum. Sebze ve meyve tüketimine ağırlık verin. Tuz ve hamuru az tüketin. Alkol ve tütünden uzak durum. Vücudunuzun müsaade ettiği ölçüde hareketli olun. Bunun yanında yaşınız kaç olursa olsun sosyal hayattan uzak durmayın. Sosyal hayattan uzak durmak depresyonun en büyük nedenlerindendir” diyerek insanların ‘Yaşlandım’ diye köşesine çekilip kendisini hayattan soyutlamaması gerektiğini söyledi.