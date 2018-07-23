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Sağlıklı bronzlaşmak için ne yapılmalı? 5 maddede sağlıklı bronzlaşma

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.07.2018 12:08 | Son Güncelleme

Sağlıklı bronzlaşmak için güneş altında geçirdiğiniz süre kadar nasıl güneşlendiğiniz de önem taşıyor. Sağlıklı bronzlaşmak için güneşlenme saatlerine dikkat etmeniz yetersiz kalıyor. Peki sağlıklı bronzlaşmak için nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte 5 maddeyle sağlıklı bronzlaşma önerileri...

Sağlıklı bronzlaşmak için ne yapılmalı? 5 maddede sağlıklı bronzlaşma

Tatil sezonu açıldı. Yazın gelmesiyle deniz kum güneş üçlüsü vazgeçilmezlerin arasına giriyor. Tatil ve güneş deyince olmazsa olmazların başında ise bronzlaşmak geliyor. Kim istemez ki ışıl ışıl parlayan bronz bir tene sahip olmak? Bronzlaşırken sağlığınızdan olmamanız için online seyahat markası biletall.com ‘Sağlıklı Bronzlaşmak için Dikkat Edilmesi Gerekenleri ‘ blog yazısında derledi.

GÜNEŞ ALTINDA UZUN SÜRE GEÇİRMEYİN

Şezlonglarınıza uzanıp saatlerce cildinizi güneşe maruz bıraktığınızda vücudunuzda kızarıklık, yanık ve su dolu kabarcıklarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle öğle saatleri yani güneş size tam tepeden bakarken güneşlenmemenizi öneririz. Tüm yılın yorgunluğunu üzerinizden atmak için güneş banyosu güzel bir fırsat ancak dikkatli olunmazsa ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirir, unutmayın.

CİLDİNİZ İÇİN DOĞRU GÜNEŞ KREMİ KULLANIN

Sadece güneşlenme süresini kontrol altına almanız yeterli değil tabiki, bu yalnızca başlangıç önlemi. Güneşin zararlı ışınlarından korunarak bronz bir tene sahip olmak istiyorsanız cilt tipinize göre güneş kremi seçimi yapmalısınız. Özellikle beyaz tenliler için yüksek faktörlü koruyu kremler hayat kurtarıcı niteliktedir. Cildinize uygun koruma faktörünün yanı sıra güneş kremi tercihlerinizde dikkat etmeniz gereken diğer bir nokta UVA ve UVB’ye karşı etkili olmalarıdır.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ VE ŞAPKA KULLANIN

Güneşten korunmak için giyiminize kuşamınıza da özen göstermeniz gerekiyor. Sağlıklı bronz teninizle uçuşan elbiselerinizi giymek için başta ufak önlemler almak işinize yarayabilir. Mümkün olduğunca açık renkli giysiler tercih etmenizi ve güneş ışınlarının doğrudan teninize ulaşmasını engelleyen gözlük ve şapka kullanımına dikkat etmenizi öneririz. Özellikle kaliteli bir güneş gözlüğü kullanmanız gözlerinizi zararlı güneş ışınlarından koruyacaktır.

CİLDİNİZİ NEMLİ TUTUN

Yaz aylarında güneş, deniz, kum derken cildiniz kışa göre çok daha fazla kurur, nem ve bakıma ihtiyaç duyar. Kuruyan cildinizi canlandırmak için günlük bakım ritüelinize haftada 1 ya da 2 kez uygulayacağınız nem maskelerini eklemek hiç de fena olmaz. Ayrıca hem vücut sağlığınız hem de cildiniz için yapmanız gereken en temel şey bol bol su içmektir. Su cildinizin nem dengesini sağlamasına yardımcı olur. Binbir emekle bronzlaştırdığınız teninizde bronzluğun kalıcı olması için de cildinizi nemli tutmanız gerekmektedir. Çünkü kuruyan cilt kepeklenip pul pul dökülerek bronzluğun açılmasına neden olur. Nem dengesini düzenlemek için etkili yöntemlerden biri de dikkat etmeniz gereken yiyecek ve içeceklerdir. Yaz aylarında rahatlıkla tüketebileceğiniz Hindistan cevizi, avokado ve zeytinyağı gibi yiyecekler cildinizi doğal yoldan nemlendirmenize yardımcı olurken, kafein ve alkol cildinizi daha da kurutacaktır.

GÜNEŞLENDİKTEN SONRA MUTLAKA DUŞ ALIN

Güneşlendikten sonra alacağınız ılık bir duş rahatlamanıza yardımcı olacaktır. Suyun çok sıcak veya çok soğuk olmamasına özen göstermenizi öneririz. Suyun altına kendinizi atmak artan vücut sıcaklığınızı düzenlemenize yardımcı olur. Son önerimizle birlikte hayalinizdeki bronzlukla şimdiden iyi tatiller dileriz!

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