Sağlıklı bronzlaşmak için ne yapmalı?

Bronzlaşmak tatil sezonunun açılmasıyla birlikte vazgeçilmezler arasına girdi. Yazın gelmesiyle deniz kum güneş üçlüsü vazgeçilmezlerin arasına giriyor. Tatil ve güneş deyince olmazsa olmazların başında ise bronzlaşmak geliyor. Kim istemez ki ışıl ışıl parlayan bronz bir tene sahip olmak? Bronzlaşırken sağlığınızdan olmamanız için online seyahat markası biletall.com ‘Sağlıklı Bronzlaşmak için Dikkat Edilmesi Gerekenleri ‘ blog yazısında derledi.

GÜNEŞ ALTINDA UZUN SÜRE GEÇİRMEYİN



Şezlonglarınıza uzanıp saatlerce cildinizi güneşe maruz bıraktığınızda vücudunuzda kızarıklık, yanık ve su dolu kabarcıklarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle öğle saatleri yani güneş size tam tepeden bakarken güneşlenmemenizi öneririz. Tüm yılın yorgunluğunu üzerinizden atmak için güneş banyosu güzel bir fırsat ancak dikkatli olunmazsa ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirir, unutmayın.

CİLDİNİZ İÇİN DOĞRU GÜNEŞ KREMİ KULLANIN



Sadece güneşlenme süresini kontrol altına almanız yeterli değil tabiki, bu yalnızca başlangıç önlemi. Güneşin zararlı ışınlarından korunarak bronz bir tene sahip olmak istiyorsanız cilt tipinize göre güneş kremi seçimi yapmalısınız. Özellikle beyaz tenliler için yüksek faktörlü koruyu kremler hayat kurtarıcı niteliktedir. Cildinize uygun koruma faktörünün yanı sıra güneş kremi tercihlerinizde dikkat etmeniz gereken diğer bir nokta UVA ve UVB’ye karşı etkili olmalarıdır.