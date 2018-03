“Sağlıklı dişler, sağlıklı toplum” sloganıyla miniklere, ağız ve diş taraması yapıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Dünya Ağız Sağlığı Gününde "Sağlıklı Dişler, Sağlıklı Toplum Sloganıyla" ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çekmek ve ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçli bir toplum oluşmasına katkı sağlamak amacıyla Diş Hekimi Mehmet Nebil Tekçe ve Diş Hekimi-Ortodontist-Pedodonti Bilim Uzmanı İsmail Korhan Gider tarafından 02-06 yaş aralığındaki 60 çocuğa ücretsiz ağız ve diş taraması yapıldı.

Etkinlik kapsamında, gündüz bakım evinde bulunan 02-06 Yaş aralığında 60 çocuğa; sağlıklı beslenme şekilleri, ağız ve diş temizliği hakkında bilgilendirme yapan uzman hekimler çocukların genel muayenelerini yaparak diş sorunlarını tespit etti. Özel Gündüz Bakım Evi Müdürü İsmail Akçe "Çocuklarımızın eğitim için her hafta mümkün olduğunca güzel ve faydalı etkinlikler planlamaya çalışıyoruz. Bugün 20 Mart Dünya Ağız Sağlığı Günü olması sebebiyle bu konuya ağırlık vermek istedik. Her iyi alışkanlık gibi diş fırçalama alışkanlığı da çocukluk döneminde kazanılacağı için; çocuklarımızın mevcut diş sağlığı durumunu belirlemek ve iyileştirmek için Diş Hekimlerimizle iletişime geçerek bu etkinliği planladık. Etkinliğimizde bize katkılar sunan Diş Hekimi Mehmet Nebil Tekçe ve Diş Hekimi-Ortodontist-Pedodonti Bilim Uzmanı İsmail Korhan Gider’e teşekkür ederim "dedi.

"Diş Karnesi" ve "Cesaret Sertifikası" verilen çocuklar, uzman hekimlere, her gün dişlerini fırçalama sözü verdi. İnsanların diş hekimi korkularını çocukken yenmelerine de yardımcı olmak isteyen uzmanlar, birçok hastalığın ağız ve diş hastalıkları nedeniyle ortaya çıktığını hatırlattı.

Diş Hekimi Mehmet Nebil Tekçe de, “Çocukların ilk kez diş hekimleriyle tanışmalarını sağladık. İnsanların daha çocuk yaşta diş hekimleri korkularını yenmelerini de hedefledik. Çocuklara diş taraması gerçekleştirdik ve tespit ettiğimiz aksaklıkları karnelerine işleyerek ailelerinin haberi olmalarını sağlıyoruz. Çocuklarımız büyüdüklerinde kalıcı dişlerinin sağlıklı olabilmesi için öncelikle süt dişlerinin sağlıklı olması gerekmektedir. Bu bakımdan küçük yaşta ağız ve diş sağlığına dikkat edilmelidir. Çocuklarımızın, günlük olarak dişlerini fırçalamaları, ağız ve diş sağlığının yapılması çok çok önemlidir. Biz de bu bilinçle hareket ederek, polikliniğimizde böyle bir sosyal sorumluluk projesi başlattık ve projemizi geliştirerek sağlıklı nesiller yetişmesine katkı sağlayacağız” diye konuştu.