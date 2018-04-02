Sağlıklı kemikler için 6 öneri!

Memorial Ankara Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Hakan Özsoy, kemikleri güçlü tutmak için 6 önemli öneriyi sıraladı. En çok görülen rahatsızlık kemik erimesi



Kemik erimesi, kemiklerin içindeki yoğunluğun kaybolduğu bir hastalıktır. İnsanlarda kemik ağrılarına ve düşük enerjili denilen basit hareketlerle kemik kırıklarına neden olur. Kadınlarda da erkeklerde de görülen bu hastalık özellikle kadınlarda menopoz sonrası daha erken görülür. Kemikleri güçlü tutmak ve ileride kemik erimesi ve başka kemik hastalıklarıyla karşılaşmamak için aşağıdaki 6 öneriyi dikkate almak gerekmektedir. 1-Günde 2 su bardağı süt ve süt ürünü tüketin



Çocukluk çağından başlayarak özellikle kadınlarda yeterli kalsiyum alımı çok önemlidir. Kalsiyum kemiklerin en önemli yapı taşıdır. Kalsiyum alımı için günde en az iki su bardağı kadar süt ve süt ürünü tüketilmesi gerekir. Eğer kişi süt ve süt ürünleri tüketemiyorsa doktoru tarafından önerilen kalsiyum desteklerini almalıdır. Vücudun kalsiyum depoları çocukluk ve gençlik çağından itibaren doldurulmalıdır ki ilerleyen yaşlarda bu depoların erken tükenmesine bağlı kemik erimesi ve buna bağlı hastalıklar yaşanmasın.

2-D vitamini alımına özen gösterin



Aldığımız kalsiyumun vücudumuzda etkin hale gelebilmesi için mutlaka D vitamini almak gerekir. Her ne kadar güneşi bol bir ülkede yaşasak da artık çalışma ortamları hep kapalı olduğu için mutlaka güneşli günlerde en az 20 dakika kollarımızı ve yüzümüzü güneşe tutabilecek şekilde güneş almak gerekir. Eğer yeterli güneş alınmıyorsa mutlaka D vitamini seviyesine bakılıp eksik ise takviye edilmelidir. 3-Kemiklerinizi güçlendirmenin bir diğer yolu hareket ve egzersizdir



Egzersiz için mutlaka zaman ayırmak gerekir. Yapılan en büyük hata “İşimizden zaman ayıramıyoruz” diyerek hareketsiz bir hayat yaşamaktır. Çünkü bunun acısı ileri yaşlarda hastalık olarak çıkar. Onun için genç yaşta mutlaka geleceğimize bir yatırım olarak düşünülerek egzersiz yapılmalıdır. Hareket ve egzersizler vücuttaki kemiklerin daha sağlıklı olmasını ve güçlenmesini sağlar. Hareketsiz bireylerde kemikler daha çok zayıflar ve kırılganlığı artar. Yürüyüş kemikleri güçlendirmek için en basit harekettir. Günde en az 10 bin adım atmak gerekir. Bunun üzerine koyulan her hareket kişinin kemik sağlığını daha da güçlendirir. Kişinin yaş ve sağlık durumuna göre koşu, yüzme ya da spor salonlarında kol ve bacak güçlendirme hareketleri yapılabilir.