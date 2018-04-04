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’Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek’ yarışmasında birinci olan öğrenciler ödüllendirildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.04.2018 19:27 | Son Güncelleme

Yeşilay Bursa Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün birlikte düzenlediği ve bu yıl 8.’si düzenlenen ’Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek’ yarışmasında birinci olan yarışmacılara ödülleri takdim edildi.BTSO Eğitim Vadisi Oğuz Kaan Köksal toplantı salonunda yapılan törende şiir, kompozisyon, edebî ve görsel kategorilerinde birinci olan öğrencilere plaket ve 500 lira ödül takdim edildi.

’Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek’ yarışmasında birinci olan öğrenciler ödüllendirildi

Yeşilay Bursa Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün birlikte düzenlediği ve bu yıl 8.’si düzenlenen ’Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek’ yarışmasında birinci olan yarışmacılara ödülleri takdim edildi.
BTSO Eğitim Vadisi Oğuz Kaan Köksal toplantı salonunda yapılan törende şiir, kompozisyon, edebî ve görsel kategorilerinde birinci olan öğrencilere plaket ve 500 lira ödül takdim edildi. Ayrıca yarışmada birinci olan öğrenciler, İstanbul’da yapılacak olan ve birinci olanının 5 bin lira kazanacağı seçmelere de katılma hakkı kazandı. Yeşilay Bursa Şube Başkanı Dr. Serhat Yamanlı “Yeşilay Derneğimiz günümüze kadar isminin başında Türkiye kelimesi olan ve kamuoyu yararına faaliyet gösteren bir dernek olmuştur. Bugün yarışmada birinci olan öğrencilerimizi kutlar, başarılarının devamını dilerim” dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Abdullah Karadağ, "Öğrencilerimiz bizim geleceğimizdir. Sağlığa önem verip, dışarıda ikram edilen hiçbir şeyi ne olduğunu bilmeden alınmamalı. Bugün dereceye girip, birinci olan öğrencilerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.
Osmangazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kemal Ünal ise, "Yeşilay ile böyle güzel projelere imza attığımız için çok mutluyuz. Sağlıklı bir neslin yetişmesi için Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Yeşilay ile beraber bağımlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
İlkokul düzeyi görsel kategoride Özel Hamitler Doğa İlkokulu öğrencisi Ceylin Aksoy, şiir dalında ’Uzak dur arkadaş’ şiiriyle Kurtuluş İlkokulu öğrencisi Zeynep Sude Korkmaz, Ortaokul düzeyi görsel kategoride Sadettin Türkün Ortaokulu öğrencisi Beyza Melek Güleç, edebi kategoride ’Uçurumun kıyısında’ isimli kompozisyonuyla Şehit Jandarma Er Bahadır Aydın Ortaokulu öğrencisi Buse Öztürk, lise düzeyi görsel kategoride Hacı Sevim Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Kadir Civelek ve edebi kategori dalında ’Yol döşemek aydınlık yarınlara’ isimli kompozisyon ile Nilüfer ilçesinden Özel Final Fen Lisesi öğrencisi Zeynep Doğa Yakışık birinci oldu.
Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdullah Karadağ, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Fikret Muti, BESAŞ Genel Müdürü Mustafa Bektaş, Yeşilay Şube Başkanı Dr. Serhat Yamanlı, Yeşilay Şube Genel Sekreteri Suat Arvas, yönetim kurulu üyeleri ve öğrenci velileri katıldı.

’Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek’ yarışmasında birinci olan öğrenciler ödüllendirildi

’Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek’ yarışmasında birinci olan öğrenciler ödüllendirildi

’Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek’ yarışmasında birinci olan öğrenciler ödüllendirildi

’Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek’ yarışmasında birinci olan öğrenciler ödüllendirildi

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