Şahinbey Belediyesi sağlıklı nesillerin yetişmesi için Şahinbey Bölgesi’nde bulunan okullarda sportif etkinlikler düzenliyor.

Şahinbey Belediyesi sportif faaliyetler çerçevesinde sağlıklı nesillerin yetişmesi için ‘Bir Adım Da Sen At’ projesiyle 16 okulda 7 bin 600 öğrenciye okullarında sportif etkinlikler düzenledi. Düzenlenen sportif etkinliklerde özel yetenekleri olan öğrenciler tespit edilerek Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne yeteneklerine göre isimleri bildirilip Türk sporuna kazandırıldı.

Çocuklarının bu proje ile daha da bilinçlendiğini belirten öğrenci velileri, “Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım da Sen At” projesinin sonunda kazanılan düzenli spor yapma ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını yaşam boyu sürdürülmesi gerekiyor. Bu kapsamda bu projelerin süreklilik kazanmasını istiyoruz” diye konuştu.

Sağlıklı nesiller için ‘bir adım da sen at’

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