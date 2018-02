Sağlıklı ve güzel bir cilt için gerekli vitaminler

Dermatoloji Uzmanı Dr. Yüksel Oltulu, "Cilt sağlığı ve güzelliğine en çok etki eden faktörlerin içinde yediğimiz yiyecek ve vitaminler bulunmaktadır. Eğer sağlıklı ve güzel bir cilde sahip olmak istiyorsanız sık sık tüketmeniz gereken vitaminler vardır" dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Dermatoloji Kliniğinden Uzm. Dr. Yüksel Oltulu, artık günümüzde, nemlendirici, bakım kremi ve serumların içeriğinde, cilt sağlığına faydalı, kırışık oluşumunu önleyici, cilt yaşlanmasını yavaşlatan vitaminlerin kullanıldığını söyledi.

"Sigaranın cilde verdiği zararları azaltmak ancak vitamin katkısıyla mümkün olabilir"

Dr. Yüksel Oltulu, “Eğer kişi sigara kullanıyorsa cilt sağlığı açısından vitamin kullanımına daha da önemli hale gelmektedir. Çünkü sigaranın cildinize verdiği zararları azaltmak ancak vitamin katkısıyla mümkün olabilir. Sigara dumanı ve katran cildin ihtiyacı olan oksijeni almasına ve besin emilimine mani olarak kuru ve cansız görünmesine neden olur. Ayrıca sigara tüketimi zararlı serbest radikallerin oluşmasına sebep olarak ciltteki kolajen ve elastin liflerini zayıflatarak cildin zamansız yaşlanmasına neden olur” şeklinde konuştu.

Cit sağlığı ve güzelliğine en çok etki eden faktörlerin içinde tüketilen gıdalar ve vitaminlerin bulunduğunu belirten Dr. Oltulu, “Eğer sağlıklı ve güzel bir cilde sahip olmak istiyorsanız sık sık tüketmeniz gereken vitaminler vardır. A vitamininin cilt üzerinde son derece önemli etkisi vardır. Kurumuş ve yıpranmış cildi nemlendirerek onarır. Bunların yanı sıra A vitamini cildin yaşlanmasını da önlemektedir. Zarar görmüş cildi onararak daha güzel bir görünüm kazandırır. B vitamini cildin yaşlanma süresini oldukça uzatmaktadır, cildiniz B vitamininin bol tüketilmesi ile daha geç yaşlanabilir. Kırışıklıklar ve benzeri rahatsız edici cilt problemlerine birebir etkilidir. Sağlık deposu olan C vitamininin cilt üzerinde de önemli etkileri vardır. Cildi sağlıklı tutmanın en iyi yolu C vitamininden geçmektedir. Bununla beraber insan sağlığında da hastalıkların en büyük düşmanı C vitaminidir. Bol bol tüketilmesi gerekir. E vitamini insan vücudundaki hücreleri daha sağlıklı tutmaktadır, dolayısıyla bu sağlık cilde de yansır. Kurumayı engeller ve cilde yumuşak bir etki verir. Vitamin içerikli ürün kullanılırken doktorunuzun önerdiği, size ve cildinize zararı olmayan ürünlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir” diye konuştu.