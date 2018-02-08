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Sağlıklı ve hızlı saç uzatma yöntemleri nelerdir?

SAĞLIK HABERLERİ | 08.02.2018 14:54 | Son Güncelleme

Sağlıklı, uzun ve parıldayan saçlara sahip olmak birçok kadının hayali. Sağlıklı bir cilt, parıldayan saçlar, özenilmiş kıyafetler estetik güzelliği sağlayan bütünün birer parçaları. Ancak her gün kullandığınız saç şekillendiriciler, büyük şehirlerde kaçınılmaz hale gelen hava kirliliği, uygulanan sağlıksız diyetler ve stresli yaşam gibi etmenler saç köklerini etkileyerek saçın güçsüz, cansız ve sağlıksız gözükmesine sebep olur. Günlük hayatınıza adapte edebileceğiniz birkaç basit detay ile saçl

Sağlıklı ve hızlı saç uzatma yöntemleri nelerdir?

Su İçmek

Sağlıklı saçlara sahip olmak istiyorsanız her gün en az 1,5- 2 litre su içmeniz gerekiyor. Su, saç derisi, saç kökleri ve saç telleri ihtiyacı olan nemi alır. Bu sayede canlı, parlak ve sağlıklı görünen saçlara kavuşursunuz.

Sağlıklı Beslenme

B, C ve E vitamini yönünden zengin bir beslenme listesi hazırlayıp tüketerek saçlarınız için gerekli olan vitamini karşılayabilirsiniz. Omega-3 zengini balık, zeytinyağı, ceviz ve fındıkta saçlarınızın sağlıklı ve hızlı uzamasını istiyorsanız tüketmeniz gereken besinler arasında.

Bu besinleri tüketmenize rağmen saçlarınız yine de uzamıyorsa kan testi yaptırıp, analiz sonuçlarınıza göre bir uzmanın önerdiği vitamin ya da besin takviyesini kullanabilirsiniz.

Saç Diplerine Yapılan Masaj
Yatmadan önce yavaş bir şekilde dairesel hareketlerle saç derinize masaj yapın. Saç diplerine yaptığınız masaj, kafa derisindeki kan dolaşımını hızlandırır. Kan dolaşımının hızlanması ile saç hücreleri aktif hale gelir ve saçın uzamasına sebep olur.

Saç Kestirmek

Her ay düzenli olarak saç kestirmek saçı yeniler, dolayısıyla saç çok daha hızlı bir şekilde uzar.

Saç Kremi Kullanmak

Duşta şampuan kullandıktan sonra mutlaka saç kremi kullanın. Saç kremi bakım yapma özelliği sayesinde saç köklerini tetikler ve saçın uzamasına yardımcı olur.

Saçları Düzenli Olarak Taramak

Saçlarınızı, geniş dişli bir fırça ile taramak saç köklerinin hava almasını sağlar. Duştan sonra ıslak saçı taramanın saçınızı yıprattığını ve uzamasını engellediğini unutmayın.

Saçı Soğuk Suyla Durulamak

Duştan çıkmadan önce son aşama olarak saçları soğuk su ile durulamak saç köklerini tetikleyip kan dolaşımını artırdığı için, saçı hem daha hızlı uzatır hem de daha parlak gözükmesini sağlar.

Bitkisel Yöntemler

Jojoba yağı, hindistancevizi yağı, avokado yağı, zeytinyağı gibi yağlar saç köklerini besler. Bu yağlardan hazırlayabileceğiniz kürler ile saç köklerinizi besleyebilir ve saçlarınızın hızlı ve sağlıklı bir biçimde uzamasını sağlayabilirsiniz.

Lavanta Kürü

Lavanta yağı, biberiye yağı ve jojoba yağını karıştırıp masaj yaparak saçınıza uygulayın.

Yumurta Akı

Bir miktar zeytinyağı ve iki yumurta akını karıştırın. Masaj yaparak saçlarınıza uygulayın ve başınızı streç filmle kaplayın. Karışımı bir saat beklettikten sonra bol şampuanla durulayın.

Soğan

Soğanı haşlayın ve kalan suyu soğutarak saçınıza uygulayın. Düzenli bir şekilde yapacağınız bu uygulama saçınızın çok daha parlak ve bakımlı gözükmesini sağlayacak.

Aloe Vera Maskesi

1 yemek kaşığı limon suyu, 1 çay kaşığı bal ve 1 fincan aloe vera jelini karıştırın. Yarım saat bekletip durulayın. Bu maske saç köklerine nem vererek saçın çok daha sağlıklı olmasını sağlayacak.

Elma Sirkesi

Duştayken şampuan aşamasını geçtikten sonra saçlarınızı duruladınız suya 2-3 damla elma sirkesi ekleyin. Elma sirkesi saç köklerini besler ve saçın hızlı bir şekilde uzamasını sağlar. Saçlarınızın sirke kokmasından korkmayın. Saçlarınızı kuruturken sıkacağınız parfüm ile sirke kokusunu bastırabilirsiniz.

Bunları Yapmaktan Kaçının!

Saçı Sıkı Bir Şekilde Toplamak

Saçlarınızı toplarken lastik toka kullanmaktan ve sıkı bir şekilde toplamaktan kaçının. Sıkı topuz veya at kuyruğu yapmak saçların hava almasını engeller ve saça zarar verir. Bu da saçlarınızın hem daha geç uzamasına hem de sağlıksız ve güçsüz gözükmesine sebep olur.

Saç Şekillendirici Ürünler

Sürekli kullanılan düzleştirici, maşa, fön makinası gibi saç şekillendiriciler saçı aşırı ısıya maruz bırakarak hem saç köküne hem de saç teline zarar verir. Saç spreyi, jöle, köpük gibi ürünler de içerdikleri kimyasallar ile saçın yıpranmasına ve güçsüzleşmesine neden olur.

Silikon Bazlı Saç Bakım Ürünleri Kullanmak

Silikon içeren saç bakım ürünleri saç diplerini tıkayarak saçların hava almasını ve nemlenmesini engeller. Saçlarınız yorulur, kepeklenir ve cansızlaşır. Bu da saçların uzamasını engeller.

Her Gün Saç Yıkamak

Hava kirliliği yüzünden sürekli kirlenen ve ağırlaşan saçlarınızı temizlemek istemeniz son derece normal. Ancak şampuan, saç kremi gibi yoğun kimyasallar içeren saç ürünlerini her gün kullanmak saç köklerine zarar verir. Saçlarınızı haftada 2-3 kez yıkamanız yeterli olacaktır.

Kaynak: https://www.estecenter.com/hizli-sac-uzatma-yollari-nelerdir

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