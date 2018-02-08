Sağlıklı ve hızlı saç uzatma yöntemleri nelerdir?

Su İçmek

Sağlıklı saçlara sahip olmak istiyorsanız her gün en az 1,5- 2 litre su içmeniz gerekiyor. Su, saç derisi, saç kökleri ve saç telleri ihtiyacı olan nemi alır. Bu sayede canlı, parlak ve sağlıklı görünen saçlara kavuşursunuz.

Sağlıklı Beslenme

B, C ve E vitamini yönünden zengin bir beslenme listesi hazırlayıp tüketerek saçlarınız için gerekli olan vitamini karşılayabilirsiniz. Omega-3 zengini balık, zeytinyağı, ceviz ve fındıkta saçlarınızın sağlıklı ve hızlı uzamasını istiyorsanız tüketmeniz gereken besinler arasında.

Bu besinleri tüketmenize rağmen saçlarınız yine de uzamıyorsa kan testi yaptırıp, analiz sonuçlarınıza göre bir uzmanın önerdiği vitamin ya da besin takviyesini kullanabilirsiniz.

Saç Diplerine Yapılan Masaj

Yatmadan önce yavaş bir şekilde dairesel hareketlerle saç derinize masaj yapın. Saç diplerine yaptığınız masaj, kafa derisindeki kan dolaşımını hızlandırır. Kan dolaşımının hızlanması ile saç hücreleri aktif hale gelir ve saçın uzamasına sebep olur.

Saç Kestirmek