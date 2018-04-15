Sağlıklı Yaşam Araçları, halkı bilgilendiriyor

Tekirdağ’da bulunan 3 adet Sağlıklı Yaşam Aracı bilgilendirmeye devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı Sağılığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde "Ulaşılacak Her Yere Ulaşma" sloganıyla iki yıl önce başlattığı Sağlıklı Yaşam Araçları Projesi kapsamında Tekirdağ’da faaliyet gösteren 3 adet Sağlıklı Yaşam Aracı sağlık personeli çalışmaya devam ediyor.
Toplumun ve bireyin sağlığı ile ilgili bilgi, farkındalık ve kontrol yeteneklerini artırma, sağlığı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen faktörlerin iyileştirilmesine yönelik davranış değişikliği oluşturma, halk sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık risklerini azaltmak amacıyla başlatılan proje büyük başarı elde etti.
Sağlıklı Yaşam Aracı, sadece sağlık konularında değil, çocuk ihmal ve istismarı, kadına yönelik şiddet gibi konularda, özel günler ve haftalarda farkındalık oluşturmaya devam ediyor.
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