'Sağlıklı yaşam için beyaz et' önerisi

BURSA, (DHA)- BESLENME ve Diyet Uzmanı Gönül Tuba Ciğerli, sağlıklı bir yaşam için beyaz et tüketilmesini önererek, "Öğle ve akşam yemeklerinde, tavuk, hindi, balık gibi beyaz et tüketmeyi tercih edin. Yemekleri, aşırı yağlı ve tuzlu pişirmemeye özen gösterin" dedi.

Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gönül Tuba Ciğerli, sağlıklı ve iyi bir yaşam için, doğru beslenmenin önemine dikkat çekti. Yemek düzeninin önemli olduğunu belirten Ciğerli, "Güne enerji dolu başlamanın ve zinde bitirmenin yolunun iyi bir kahvaltıdan geçer. Sabah uyandıktan sonra, 1 saat içinde kahvaltı yapın. Peynir, domates, salatalık, zeytin, az yağda pişirilmiş yumurta, kepek veya çavdar ekmeğinden oluşan güçlü bir kahvaltı ile güne başlayın" dedi.

'ÖĞLE VE AKŞAM ÖĞÜNLERİNDE BEYAZ ET TÜKETİN'

Haftada en az iki gün balık tüketilmesi gerektiğini belirten Ciğerli, "Öğle ve akşam yemeklerinde, tavuk, hindi, balık gibi beyaz et tüketmeyi tercih edin. Yemekleri, aşırı yağlı ve tuzlu pişirmemeye özen gösterin. Haftada en az iki günde mutlaka balık tüketmeye özen gösterin" diye konuştu.

'EN AZ İKİ PORSİYON SEBZE, 3 PORSİYON MEYVE YİYİN'

Beslenmede sebze ve meyvenin önemine vurgu yapan Ciğerli, "Mevsimine uygun taze sebze ve meyve tüketmeye özen gösterin. Meyveleri, sıkarak suyunu içmek yerine, sadece meyve olarak tüketmeye dikkat edin. Öğle ve akşam yemeğinde, sebze yemeği ve salata ana yemeklerinizin yanına mutlaka eşlik etsin. Tam tahıllı besin tüketiminin, erken ölüm oranını yüzde 15 ile yüzde 25 oranında azalttığı düşünülmektedir. Aynı zamanda soya fasulyesi, nohut, mercimek gibi baklagiller lif açısından zengindir" şeklinde konuştu.

'ÇİĞ BADEM VE FINDIK YARARLIDIR'

Her gün kuruyemiş, çiğ badem ve fındık tüketilmesini öneren Ciğerli, "Ham kuruyemiş tercih edin. Her gün, bir avuç çiğ badem veya çiğ fındık sağlık için yararlıdır. Aynı zamanda, bol baharat tüketin. Zencefil, kurkumin ve sarımsak tüketmeye özen gösterin. Temel yağ asitleri olan Omega-3, vücudumuzda üretilmediği için, mutlaka besinler ile alınmak zorundadır. Yeterli miktarda alınmadığı taktirde, kardiyovasküler (dolaşım sistemi) sistemi bozukluğu başta olmak üzere, diğer hastalıkları beraberinde getirecektir. Mevsimine göre balık çeşitleri, su yosunu ve balık yağlarında bulunan Omega-3 tüketmeye özen gösterin." dedi.

EN AZ 4 FİNCAN ÇAY İÇİN

Çayın birçok yararı olduğunu belirten Gönül Tuba Ciğerli, "Çay, kandaki kolesterolü düşürmeye, arteriyel plakları azaltmaya, kan damar fonksiyonunu geliştirmeye ve lipit oksidasyonunu azaltmaya yardımcı olabilir. Kahve tüketecekseniz, kafeini azaltılmış çeşitlerini için" diye konuştu.

YÜKSEK MİKTARDA ET VE TRANS YAGLARA DİKKAT

Et, işlenmiş gıda, trans yağlar ve süt ürünlerini sınırlandırılması gerektiğini kaydeden Gönül Tuba Ciğerli, "Yüksek miktarlarda et ve trans yağ, kandaki kolesterol için zararlıdır. Trans yağlar, işlenmiş gıda ve süt ürünleri ile ilgili olarak ise, kolesterolünüz kontrol altında tutmak adına bu besinlere fazla rağbet etmeyin" şeklinde konuştu.

DİYET YERİNE EGZERSİZLE DESTEKLENEN BESLENME SİSTEMİ

Diyet yerine, egzersizle desteklenen bir beslenme sistemi oluşturulması gerektiğini ifade eden Gönül Tuba Ciğerli, "Vücudumuzun; karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve minerallere ihtiyacı vardır. Örneğin, sadece protein ürünlerinin alındığı protein diyeti yaparak vücudun işleyişini bozmamaya özen gösterin. Diğer taraftan, haftada direnç çalışması, kondisyon ve esneme egzersizlerinin karışımı olarak en az 5 saat egzersiz yapın" dedi.

Gönül Tuba Ciğerli, "sağlıklı ve uzun bir ömür geçirmeyi istiyorsanız, kesinlikle sigara ve alkol tüketmeyin" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI