"Sağlıklı yaşam için kök hücre bankası istiyoruz"

EMRAH GÖKMEN - Kök Hücre Vakfı Başkanı Prof. Dr. Osman İlhan, sağlıklı yaşam için kök hücre bankacılığı gerektiğini belirterek, "Ne demek bu? Biz sizin kanınızı, kök hücrenizi alıp donduracağız, ilerde bunları size kullanacağız. Yan etkisi sıfır ve bu sayede sağlıklı bir nesil olacak." dedi.

Prof. Dr. İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sağlıkta yaşadığı dönüşümün bir başarı öyküsü bulunduğunu belirterek, bunun en iyi örneklerinden birinin de ücretsiz kemik iliği nakli olduğunu ifade etti.

Geçen yıl yapılan kök hücre naklinin 4 bin 100'ü aştığına değinen Prof. Dr. İlhan, bu alanda Türkiye'nin dünyada 5. Avrupa'da ise 4. olduğunu kaydetti.

Kök hücre kalitesinde ileri seviyelere geldiklerine işaret eden Prof. Dr. İlhan, "Bu devlet güvencesiyle ücretsiz. Sosyal devlet anlayışıyla bugün Türkiye'de yeşil kartlı hastamız ücretsiz nakil oluyor, bu benim için mutluluk verici. Emeği geçenlere teşekkür ederim. 40 yıllık doktorum, bir hasta geldiğinde onun tedavisini yapabilmek önemli bir şey. Eskiden teknoloji, malzeme ve ilaç sorunu vardı, bugün yok. Her şey mükemmel." diye konuştu.