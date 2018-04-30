"Sağlıklı yaşam için kök hücre bankası istiyoruz"

EMRAH GÖKMEN - Kök Hücre Vakfı Başkanı Prof. Dr. Osman İlhan, sağlıklı yaşam için kök hücre bankacılığı gerektiğini belirterek, "Ne demek bu? Biz sizin kanınızı, kök hücrenizi alıp donduracağız, ilerde bunları size kullanacağız. Yan etkisi sıfır ve bu sayede sağlıklı bir nesil olacak." dedi.
Prof. Dr. İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sağlıkta yaşadığı dönüşümün bir başarı öyküsü bulunduğunu belirterek, bunun en iyi örneklerinden birinin de ücretsiz kemik iliği nakli olduğunu ifade etti.
Geçen yıl yapılan kök hücre naklinin 4 bin 100'ü aştığına değinen Prof. Dr. İlhan, bu alanda Türkiye'nin dünyada 5. Avrupa'da ise 4. olduğunu kaydetti.
Kök hücre kalitesinde ileri seviyelere geldiklerine işaret eden Prof. Dr. İlhan, "Bu devlet güvencesiyle ücretsiz. Sosyal devlet anlayışıyla bugün Türkiye'de yeşil kartlı hastamız ücretsiz nakil oluyor, bu benim için mutluluk verici. Emeği geçenlere teşekkür ederim. 40 yıllık doktorum, bir hasta geldiğinde onun tedavisini yapabilmek önemli bir şey. Eskiden teknoloji, malzeme ve ilaç sorunu vardı, bugün yok. Her şey mükemmel." diye konuştu.
- Kök hücre başka hastalıklarda da kullanılacak
Türkiye'de kök hücre nakillerinin çok başarılı olduğunu ve güzel sonuçlar verdiğini aktaran Prof. Dr. İlhan, Ankara'da 1990 yılında ilk kez böyle bir nakil gerçekleştirdiğini anımsattı.
İlk operasyonunun ardından 28 yıl geçtiğini anlatan Prof. Dr. İlhan, "Bana 'Kök hücre nakli başarılı olur mu' diye sordular. 28 yıl geçmiş, çok mutluyuz. Kök hücreyi sadece kan hastalığında mı kullanıyoruz? Yok. Kemik iliğinden aldığımız kök hücrelerin özellikle değişik organlara döndüğünü görüyoruz, örneğin kalp. Kalp yetmezliği bugün dünyada kanser hastalarıyla eşit neredeyse. Biz 5 yıl önce kişinin kendi iliğinden aldığımız kök hücreyi kalbine uyguladık, çok çalıştı. Daha sonra kan damarlarına uyguladık. Örneğin bacak, kol kesilecek oraya kök hücre verdiğiniz zaman o damar açılıyor. Bunlar güzel gelişmeler." değerlendirmesini yaptı.
Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduğunu, ancak ülkede yaşlanma oranının da arttığını bildiren Prof. Dr. İlhan, geçen yıl 86 yaşındaki bir hastaya kök hücre nakli yaptıkları bildirdi.
Prof. Dr. İlhan "65 yaş üstü nüfus giderek artıyor. Türkiye'nin de buna hazırlık yapması lazım. Biz sağlıklı yaşam için başta kök hücre bankacılığı istiyoruz. Ne demek bu? Biz sizin kanınızı, kök hücrenizi alıp donduracağız, ileride bunları size kullanacağız. Yan etkisi sıfır ve bu sayede sağlıklı bir nesil olacak. Artık tıp iki yere doğru gidiyor. Birincisi kişisel tedavi, ikincisi hedeflenmiş tedavi. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Sağlık Bakanlığı da bunu destekliyor." ifadesini kullandı.
'15 Temmuz kahramanı' diye tanıtılmıştı! Şerife Boz'a dava şoku: Haber düzmece
Yer: Moda Askeri Deniz Kulübü! İşte 15 Temmuz'un yeni görüntüleri...
Temizlemek için girdiği odadan çıkanlar şoke etti
İstanbul'da bakıcı dehşeti! Şoke eden görüntüler
Bu görünüme kavuşabilmek için tam 17 ayını harcadı! İşte önceki hali
Cübbeli Ahmet'i kızdıracak sözler: Rüyanda Fetullah'ı görüyor musun?
Financial Times: Batı, Erdoğan'ın otoriter yönetimine karşı çok daha önceden harekete geçmeliydi
Suriye'de askeri üste patlama!
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi
AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık
Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması
Whatsapp bakın nelerinizi saklıyor? İşte öğrenmenin yolu
Okuyucu Yorumları 0 yorum