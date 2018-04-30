HABER

"Sağlıklı yaşam için kök hücre bankası istiyoruz"

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.04.2018 11:03 | Son Güncelleme

Kök Hücre Vakfı Başkanı Prof. Dr. İlhan: - "Biz sağlıklı yaşam için başta kök hücre bankacılığı istiyoruz. Ne demek bu? Biz sizin kanınızı, kök hücrenizi alıp donduracağız, ileride bunları size kullanacağız. Yan etkisi sıfır ve bu sayede sağlıklı bir nesil olacak" - "Kök hücreyi sadece kan hastalığında mı kullanıyoruz? Yok. Kemik iliğinden aldığımız kök hücrelerin özellikle değişik organlara döndüğünü görüyoruz" - "Sosyal devlet anlayışıyla bugün Türkiye'de yeşil kartlı hastamız ücretsiz nakil oluyor, bu benim için mutluluk verici. Emeği geçenlere teşekkür ederim"

EMRAH GÖKMEN - Kök Hücre Vakfı Başkanı Prof. Dr. Osman İlhan, sağlıklı yaşam için kök hücre bankacılığı gerektiğini belirterek, "Ne demek bu? Biz sizin kanınızı, kök hücrenizi alıp donduracağız, ilerde bunları size kullanacağız. Yan etkisi sıfır ve bu sayede sağlıklı bir nesil olacak." dedi.

Prof. Dr. İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sağlıkta yaşadığı dönüşümün bir başarı öyküsü bulunduğunu belirterek, bunun en iyi örneklerinden birinin de ücretsiz kemik iliği nakli olduğunu ifade etti.

Geçen yıl yapılan kök hücre naklinin 4 bin 100'ü aştığına değinen Prof. Dr. İlhan, bu alanda Türkiye'nin dünyada 5. Avrupa'da ise 4. olduğunu kaydetti.

Kök hücre kalitesinde ileri seviyelere geldiklerine işaret eden Prof. Dr. İlhan, "Bu devlet güvencesiyle ücretsiz. Sosyal devlet anlayışıyla bugün Türkiye'de yeşil kartlı hastamız ücretsiz nakil oluyor, bu benim için mutluluk verici. Emeği geçenlere teşekkür ederim. 40 yıllık doktorum, bir hasta geldiğinde onun tedavisini yapabilmek önemli bir şey. Eskiden teknoloji, malzeme ve ilaç sorunu vardı, bugün yok. Her şey mükemmel." diye konuştu.

- Kök hücre başka hastalıklarda da kullanılacak

Türkiye'de kök hücre nakillerinin çok başarılı olduğunu ve güzel sonuçlar verdiğini aktaran Prof. Dr. İlhan, Ankara'da 1990 yılında ilk kez böyle bir nakil gerçekleştirdiğini anımsattı.

İlk operasyonunun ardından 28 yıl geçtiğini anlatan Prof. Dr. İlhan, "Bana 'Kök hücre nakli başarılı olur mu' diye sordular. 28 yıl geçmiş, çok mutluyuz. Kök hücreyi sadece kan hastalığında mı kullanıyoruz? Yok. Kemik iliğinden aldığımız kök hücrelerin özellikle değişik organlara döndüğünü görüyoruz, örneğin kalp. Kalp yetmezliği bugün dünyada kanser hastalarıyla eşit neredeyse. Biz 5 yıl önce kişinin kendi iliğinden aldığımız kök hücreyi kalbine uyguladık, çok çalıştı. Daha sonra kan damarlarına uyguladık. Örneğin bacak, kol kesilecek oraya kök hücre verdiğiniz zaman o damar açılıyor. Bunlar güzel gelişmeler." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduğunu, ancak ülkede yaşlanma oranının da arttığını bildiren Prof. Dr. İlhan, geçen yıl 86 yaşındaki bir hastaya kök hücre nakli yaptıkları bildirdi.

Prof. Dr. İlhan "65 yaş üstü nüfus giderek artıyor. Türkiye'nin de buna hazırlık yapması lazım. Biz sağlıklı yaşam için başta kök hücre bankacılığı istiyoruz. Ne demek bu? Biz sizin kanınızı, kök hücrenizi alıp donduracağız, ileride bunları size kullanacağız. Yan etkisi sıfır ve bu sayede sağlıklı bir nesil olacak. Artık tıp iki yere doğru gidiyor. Birincisi kişisel tedavi, ikincisi hedeflenmiş tedavi. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Sağlık Bakanlığı da bunu destekliyor." ifadesini kullandı.

CHP'nin aday Kesici olursa 1994'ün rövanşı olacakCHP'nin aday Kesici olursa 1994'ün rövanşı olacak
Ümit Özdağ’dan Abdullah Gül iddiasıÜmit Özdağ’dan Abdullah Gül iddiası
TSK: Çukurca’da 4 terörist etkisiz hale getirildiTSK: Çukurca’da 4 terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kök hücre bankacı Kök Hücre Vakfı Başkanı Prof. Dr. Osman İlhan Malatya

En Çok Okunan Haberler

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

FETÖ'nün 'Ananas'ları savaş gemileri ile mi taşındı?

FETÖ'nün 'Ananas'ları savaş gemileri ile mi taşındı?

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Erman Toroğlu: Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılacak, son 3 maçı...

Erman Toroğlu: Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılacak, son 3 maçı...

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

İlginizi Çekebilir

Mastürbasyon ve pornoyu bırakarak hayatını değiştiren genç

Mastürbasyon ve pornoyu bırakarak hayatını değiştiren genç

Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil

Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil

Kanser tedavisinde çığır açacak buluş!

Kanser tedavisinde çığır açacak buluş!

Canan Karatay'dan öğrencilere 'kurtlu elma yiyin' tavsiyesi

Canan Karatay'dan öğrencilere 'kurtlu elma yiyin' tavsiyesi

'Kemiklerim güçlensin' derken bu 5 yanlışa düşmeyin!

'Kemiklerim güçlensin' derken bu 5 yanlışa düşmeyin!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Saç ekimi hakkında bilinmesi gereken 7 şey

Saç ekimi hakkında bilinmesi gereken 7 şey

Mastürbasyon ve pornoyu bırakarak hayatını değiştiren genç

Mastürbasyon ve pornoyu bırakarak hayatını değiştiren genç

Yaza müthiş başlayın! İşte hayatınızı değiştirecek detoks tarifi

Yaza müthiş başlayın! İşte hayatınızı değiştirecek detoks tarifi

Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil

Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil

Kanser tedavisinde çığır açacak buluş!

Kanser tedavisinde çığır açacak buluş!

Canan Karatay'dan öğrencilere 'kurtlu elma yiyin' tavsiyesi

Canan Karatay'dan öğrencilere 'kurtlu elma yiyin' tavsiyesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.